ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουσκ: Συμφωνία στην ΕΕ για εξέταση της χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας
Ειδήσεις
16:53 - 18 Δεκ 2025

Τουσκ: Συμφωνία στην ΕΕ για εξέταση της χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών να εξετάσουν την επιλογή για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027 μέσω της χρησιμοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου. Εχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας, διότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, ζητούν εγγυήσεις», είπε.

«Η χρήση του λεγόμενου “headroom” (περιθώριο) στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικές χώρες της Ένωσης, άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια για την χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων γι’ αυτό. Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», υπογράμμισε ακόμη.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 18:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Τεμπών - Τριαντόπουλος: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την αλλοίωση του χώρου
Πολιτική

Υπόθεση Τεμπών - Τριαντόπουλος: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την αλλοίωση του χώρου

ΕΛΚ - Χατζηδάκης: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα
Πολιτική

ΕΛΚ - Χατζηδάκης: Παρεμβάσεις σε 9 τομείς για την ανταγωνιστικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ
Ειδήσεις

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ
Ειδήσεις

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα &amp; αποστολή 50 τόνων προμηθειών
Ειδήσεις

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ