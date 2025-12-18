ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στόχος η συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του 2026
Ειδήσεις
20:33 - 18 Δεκ 2025

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στόχος η συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν σήμερα 18/12 στη Σύνοδο Κορυφής την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, με στόχο την εφαρμογή του από τις αρχές του 2028.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, η σημερινή συζήτηση είχε ως κύριο στόχο τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, βάσει των προτάσεων που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για την επίτευξη μιας συμφωνίας έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό το χρονοδιάγραμμα κρίθηκε σημαντικό ώστε το νέο ΠΔΠ να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της χρηματοδότησης και της στρατηγικής προγραμματισμού της ΕΕ.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική του ΠΔΠ, η οποία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της Ένωσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γεωργία, ο ρόλος των περιφερειών, η πολιτική συνοχής, το ταμείο ανταγωνιστικότητας καθώς και οι ίδιοι πόροι της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη προγραμματισμένη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έχει προγραμματιστεί για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, όπου οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν τα αποτελέσματα των πρώτων διαβουλεύσεων και να προσδιορίσουν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η σημερινή συζήτηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, που αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών-μελών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Bloomberg: Στη «σκιά» της ενεργειακής κρίσης η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Προειδοποιήσεις για ύφεση
Ειδήσεις

Bloomberg: Στη «σκιά» της ενεργειακής κρίσης η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Προειδοποιήσεις για ύφεση

Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδρίασαν 12 ώρες αλλά δεν πήραν ούτε μία απόφαση
Ειδήσεις

Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδρίασαν 12 ώρες αλλά δεν πήραν ούτε μία απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 20:29

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ