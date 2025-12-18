Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στόχος η συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του 2026

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν σήμερα 18/12 στη Σύνοδο Κορυφής την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, με στόχο την εφαρμογή του από τις αρχές του 2028.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, η σημερινή συζήτηση είχε ως κύριο στόχο τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, βάσει των προτάσεων που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν για την επίτευξη μιας συμφωνίας έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό το χρονοδιάγραμμα κρίθηκε σημαντικό ώστε το νέο ΠΔΠ να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της χρηματοδότησης και της στρατηγικής προγραμματισμού της ΕΕ.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική του ΠΔΠ, η οποία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της Ένωσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ζητήματα προς επίλυση, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η γεωργία, ο ρόλος των περιφερειών, η πολιτική συνοχής, το ταμείο ανταγωνιστικότητας καθώς και οι ίδιοι πόροι της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Η επόμενη προγραμματισμένη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο έχει προγραμματιστεί για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, όπου οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν τα αποτελέσματα των πρώτων διαβουλεύσεων και να προσδιορίσουν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η σημερινή συζήτηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, που αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των κρατών-μελών.