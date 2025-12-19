Γερμανία: Οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις προσλήψεις - Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 ο δείκτης απασχόλησης

Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται και πάλι πιο επιφυλακτικές όσον αφορά την πρόσληψη νέου προσωπικού, ενώ οι περισσότερες προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας. Ο Δείκτης Απασχόλησης του ifo υποχώρησε στις 91,9 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 92,5 μονάδες τον Νοέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020.

«Το 2025 βιώνουμε σταδιακές περικοπές θέσεων εργασίας, ιδίως στη βιομηχανία», δηλώνει ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η αδύναμη οικονομία συνεχίζει να επιβραδύνει την αγορά εργασίας».

Στη βιομηχανία, σχεδόν όλοι οι κλάδοι συνεχίζουν να μειώνουν το προσωπικό τους. Ιδιαίτερα οι κατασκευαστές ενδυμάτων σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περικοπές προσωπικού. Και οι πάροχοι υπηρεσιών παραμένουν διστακτικοί ως προς τις νέες προσλήψεις· ο σχετικός δείκτης υποχώρησε εκ νέου.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο εμπόριο, με τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν τη μείωση του προσωπικού τους το νέο έτος. Στον κατασκευαστικό κλάδο, οι θετικές και αρνητικές προσδοκίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισορροπία – η οικοδομική βιομηχανία σκοπεύει να διατηρήσει αμετάβλητο τον αριθμό των εργαζομένων της.

Αντίθετα, ο τουριστικός κλάδος και οι εταιρείες συμβούλων διοίκησης εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, καθώς σχεδιάζουν να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό το νέο έτος.