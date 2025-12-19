ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέες ναυπηγήσεις σε οριακά επίπεδα: Ανανέωση στόλων ή προάγγελος υπερπροσφοράς;
Ναυτιλία
09:05 - 19 Δεκ 2025

Νέες ναυπηγήσεις σε οριακά επίπεδα: Ανανέωση στόλων ή προάγγελος υπερπροσφοράς;

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το 2025 οι δείκτες παραγγελιών νέων πλοίων σε συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλίας, με τον λόγο orderbook προς υφιστάμενο στόλο να ξεπερνά το όριο του 30% σε αγορές όπως τα LNG, τα LPG και τα megamax containerships.

Πρόκειται για επίπεδα που παραδοσιακά ενεργοποιούν προειδοποιητικά σήματα στην αγορά και ανακαλούν μνήμες από την περίοδο πριν το 2008, όταν η υπερπροσφορά χωρητικότητας οδήγησε σε πολυετή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η σημερινή συγκυρία δεν συνιστά μια οριζόντια επανάληψη εκείνου του κύκλου, καθώς τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ναυπήγησης διαφέρουν ουσιωδώς.

Τα αυξημένα επίπεδα του orderbook, σε απόλυτους αριθμούς, παραπέμπουν πράγματι στη ναυπηγική έκρηξη των ετών 2008–2012, όταν η μαζική εισροή νεότευκτων πλοίων οδήγησε σε έντονη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, αλλά, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η απλή σύγκριση των μεγεθών αυτών με το παρελθόν είναι ελλιπής, αν δεν ληφθούν υπόψη κρίσιμες παράμετροι που διαφοροποιούν το σημερινό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Arrow, ο δείκτης orderbook-to-fleet αποτελεί ένα χρήσιμο αλλά γενικό εργαλείο, που από μόνο του δεν αποτυπώνει το πραγματικό ισοζύγιο προσφοράς της επόμενης περιόδου.

Καθοριστικής σημασίας είναι η ηλικιακή σύνθεση του υφιστάμενου στόλου και ο ρυθμός με τον οποίο παλιά πλοία οδηγούνται σε απόσυρση. Στους τομείς των δεξαμενόπλοιων και των πλοίων ξηρού φορτίου, ο μέσος όρος ηλικίας παραμένει υψηλός, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης υπερπροσφοράς.

Η βασική αιτία ανησυχίας εντοπίζεται στα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Για τα πλοία χωρητικότητας άνω των 18.000 teu, το βιβλίο παραγγελιών έχει αυξηθεί πάνω από τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα μόλις 18 μηνών, εξέλιξη που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς από το υπόλοιπο ναυτιλιακό φάσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers, οι σημερινοί δείκτες παραγγελιών δεν συνιστούν δομική απειλή. Όπως επισημαίνουν, μετά από μια δεκαετία περιορισμένης ναυπηγικής δραστηριότητας, η αγορά εισέρχεται σε έναν κύκλο ανανέωσης στόλων, που συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερες εκπομπές, αλλά και με την αξιοποίηση των ισχυρών ταμειακών ροών των τελευταίων ετών.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η ανάλυση της Hartland Shipping σημειώνει ότι, πέραν των containerships, τα υψηλά επίπεδα του orderbook μετριάζονται από το γεγονός ότι οι παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων είναι χρονικά κατανεμημένες έως και το 2028, αποφεύγοντας τη συγκέντρωση χωρητικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η ηλικία των υφιστάμενων στόλων καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση σημαντικού μέρους της σημερινής χωρητικότητας.

Με βάση τις προβλέψεις της Hartland, τον Ιανουάριο του 2028 το 44% του στόλου ξηρού φορτίου θα είναι άνω των 16 ετών, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 50% έως το 2030, από 24% στις αρχές του 2025. Στα δεξαμενόπλοια, περίπου το 45% της συνολικής χωρητικότητας είναι ήδη άνω των 15 ετών, μεγάλο μέρος της οποίας αφορά πλοία υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η προχωρημένη ηλικία αυτών των πλοίων συνεπάγεται συχνότερες επιθεωρήσεις, αυξημένο χρόνο εκτός αγοράς και υψηλότερα κόστη συντήρησης. Επιπλέον, σημαντικό μέρος του στόλου αυτού ναυπηγήθηκε την περίοδο 2009–2012, σε φάση χαμηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών, γεγονός που ήδη επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα των πλοιοκτητών.

Στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, ωστόσο, οι ανησυχίες παραμένουν εντονότερες. Ενδεχόμενη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη μείωση της ζήτησης χωρητικότητας.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές της BIMCO, το container segment εμφανίζεται το πιο ευάλωτο, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση έως και 10%, εντείνοντας τον κίνδυνο πλεονάζουσας χωρητικότητας.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η σημερινή άνοδος των παραγγελιών νέων πλοίων δεν συνιστά μια γενικευμένη επιστροφή στις υπερβολές της προ του 2008 περιόδου. Πρόκειται κυρίως για έναν ελεγχόμενο κύκλο ανανέωσης στόλων, με σαφή όμως αδύναμο κρίκο τα μεγάλα containerships, όπου ο κίνδυνος υπερπροσφοράς παραμένει ανοιχτός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία - Ναυάγησε η χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων
Ειδήσεις

Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία - Ναυάγησε η χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων

Σεμνά και... ταπεινά, το Kennedy Center μετονομάζεται σε Trump-Kennedy Center
Ειδήσεις

Σεμνά και... ταπεινά, το Kennedy Center μετονομάζεται σε Trump-Kennedy Center

Στη φυλακή για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Χιλετζάκης και Λαμπράκης
Ειδήσεις

Στη φυλακή για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Χιλετζάκης και Λαμπράκης

ΕΥΔΑΠ: Πρόταση για αυξήσεις στα πάγια και τη βιομηχανία
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Πρόταση για αυξήσεις στα πάγια και τη βιομηχανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού
Ναυτιλία

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα
Ναυτιλία

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη
Ναυτιλία

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ποιος έχει την ευθύνη στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Ποιος έχει την ευθύνη στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Γερουλάνος: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/07/2026 - 10:15

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 10:00

Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 09:56

Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
01/07/2026 - 09:50

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 09:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.

Πολιτική
01/07/2026 - 09:35

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:20

Ελληνική Πτηνοτροφία: Η Πίνδος απλώνει χέρι συνεργασίας στην Άρτα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:10

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

Πολιτική
01/07/2026 - 09:02

Το 71% των Ελλήνων αναγνωρίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της ΕΕ – Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 08:50

Τραγωδία στη Λητή Θεσσαλονίκης: Δύο νεκροί από τη μεγάλη φωτιά – Αγωνία για την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 08:44

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

Ειδήσεις
01/07/2026 - 08:37

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Φορολογία
01/07/2026 - 08:26

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία – Διορθώσεις χωρίς πρόστιμα και έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση

Ειδήσεις
01/07/2026 - 08:19

Τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 08:00

Νέα εποχή στο εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Σε ισχύ η δασμολογική συμφωνία – Όλες οι αλλαγές

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 07:45

Sell off $2,3 τρισ. στις Magnificent 7 – Η ΑΙ «δοκιμάζει» την υπομονή της αγοράς

Magazino
01/07/2026 - 06:29

«Παιχνιδότοπος» του βραβευμένου Richard Powers από τις εκδόσεις Gutenberg

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ