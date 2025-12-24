Συζητήσεις Μόσχας-Συρίας για συνεργασία στη στρατιωτική βιομηχανία

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της νέας συριακής κυβέρνησης επισκέφθηκαν χθες, Τρίτη, τη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το Sana, ο Υπουργός Εξωτερικών Άσααντ αλ Σιμπάνι και ο Υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα είχαν συνομιλίες με τον Πούτιν για ζητήματα πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής φύσης που αφορούν αμοιβαίο ενδιαφέρον, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των στρατιωτικών βιομηχανιών. Η συνεργασία αυτή αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων του συριακού στρατού και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών, με στόχο την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Συρία και ευρύτερα στην περιοχή.

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης οικονομικά σχέδια, ιδιαίτερα την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις εκτεταμένες καταστροφές από τον εμφύλιο πόλεμο. Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα είχε ήδη δηλώσει τον Οκτώβριο ότι επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις Δαμασκού–Μόσχας, στην πρώτη του συνάντηση με τον Πούτιν μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κατέφυγε στη Ρωσία μαζί με την οικογένειά του τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ρωσία έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, που επλήγη για σχεδόν 14 χρόνια από τον εμφύλιο πόλεμο, και να αναλάβει δραστηριότητες στον συριακό πετρελαϊκό τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκε το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στην Ταρτούς και τη Χμεϊμίμ, που βρίσκονται στη μεσογειακή ακτή και αποτελούν τα μόνα επίσημα στρατιωτικά φυλάκια της Ρωσίας εκτός της πρώην ΕΣΣΔ.

Οι βάσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς από τη Μόσχα κατά την επέμβαση του 2015 στον συριακό εμφύλιο πόλεμο υπέρ του Μπασάρ αλ Άσαντ, με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχονταν από τους αντάρτες.