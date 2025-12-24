ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συζητήσεις Μόσχας-Συρίας για συνεργασία στη στρατιωτική βιομηχανία
Ειδήσεις
13:59 - 24 Δεκ 2025

Συζητήσεις Μόσχας-Συρίας για συνεργασία στη στρατιωτική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της νέας συριακής κυβέρνησης επισκέφθηκαν χθες, Τρίτη, τη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων.  

Σύμφωνα με το Sana, ο Υπουργός Εξωτερικών Άσααντ αλ Σιμπάνι και ο Υπουργός Άμυνας Μουρχάφ Αμπού Κάσρα είχαν συνομιλίες με τον Πούτιν για ζητήματα πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής φύσης που αφορούν αμοιβαίο ενδιαφέρον, δίνοντας έμφαση στη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των στρατιωτικών βιομηχανιών. Η συνεργασία αυτή αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων του συριακού στρατού και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών εξοπλισμών, με στόχο την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Συρία και ευρύτερα στην περιοχή.

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης οικονομικά σχέδια, ιδιαίτερα την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τις εκτεταμένες καταστροφές από τον εμφύλιο πόλεμο. Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα είχε ήδη δηλώσει τον Οκτώβριο ότι επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις Δαμασκού–Μόσχας, στην πρώτη του συνάντηση με τον Πούτιν μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κατέφυγε στη Ρωσία μαζί με την οικογένειά του τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ρωσία έχει δηλώσει πρόθυμη να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, που επλήγη για σχεδόν 14 χρόνια από τον εμφύλιο πόλεμο, και να αναλάβει δραστηριότητες στον συριακό πετρελαϊκό τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκε το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στην Ταρτούς και τη Χμεϊμίμ, που βρίσκονται στη μεσογειακή ακτή και αποτελούν τα μόνα επίσημα στρατιωτικά φυλάκια της Ρωσίας εκτός της πρώην ΕΣΣΔ.

Οι βάσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς από τη Μόσχα κατά την επέμβαση του 2015 στον συριακό εμφύλιο πόλεμο υπέρ του Μπασάρ αλ Άσαντ, με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχονταν από τους αντάρτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν
Ειδήσεις

Αλλαγή στάσης Τραμπ προς Ζελένσκι: Άδεια για κατασκευή Patriot και συνάντηση με Πούτιν

Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία
Ειδήσεις

Χτύπημα-σοκ 2.500 χλμ. από την Ουκρανία: Τα drones του Κιέβου έφτασαν βαθιά στη Σιβηρία

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα
Ειδήσεις

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ