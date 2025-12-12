Βουλγαρία: Εισέρχεται στο ευρώ εν μέσω έντονων πολιτικών αναταράξεων

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εκλέχθηκε χθες από τους ομολόγους του για να διαδεχθεί τον Πασχάλ Ντόνοχι στη θέση του προέδρου του Eurogroup. «Είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία επιστροφής για την Ελλάδα, η οποία πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και πυροδότησε μια υπαρξιακή κρίση για το ευρώ», σημειώνει σε άρθρο του το Bloomberg .

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Έλληνας υπουργός οικονομικών, θα προεδρεύει των τακτικών συνεδριάσεων των υπουργών και θα εκπροσωπεί την ομάδα σε διεθνείς συνάξεις όπως το G7.

Την ίδια στιγμή, επεισημαίνεται ότι ο κ. Πιερρακάκης, θα έχει ένα γεμάτο φάκελο θεμάτων. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το νεότερο μέλος της ευρωζώνης από τον επόμενο μήνα, η Βουλγαρία, η οποία έχει βυθιστεί σε πολιτικό χάος λίγες εβδομάδες πριν από την ένταξή της στο ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου. Η παραίτηση του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ ως αντίδραση σε ένα κύμα διαδηλώσεων πιθανότατα σημαίνει ότι η Βουλγαρία θα πραγματοποιήσει τις όγδοες εκλογές της από το 2021. Οι διαδηλωτές στοχοποίησαν τα σχέδια για τις δημόσιες δαπάνες καθώς και τη βαθιά ριζωμένη διαφθορά και ευνοιοκρατία στη χώρα.

Όπως έχει αναφέρει ο Σλαβ Όκοβ του Bloomberg, μεγάλο μέρος της οργής επικεντρώνεται σε δύο βασικούς παράγοντες ισχύος. Αφενός στον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ και αφετέρου στον άλλοτε μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ντελιάν Πέεφσκι, τους οποίους επικριτές έχουν κατηγορήσει ότι ασκούν άτυπο έλεγχο σε πολλούς μοχλούς του κράτους. Και οι δύο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Η ταραχώδης είσοδος στο ευρώ για μια χώρα με μακρά ιστορία διαφθοράς στην οποία μάλιστα αντιτίθεται μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, δεν αποτελεί ακριβώς μια ηχηρή επικύρωση του εγχειρήματος του ενιαίου νομίσματος.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και τη Φρανκφούρτη επιμένουν ότι η Βουλγαρία έχει σημειώσει πρόοδο και εκπληρώνει τα απαιτούμενα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την τραπεζική κρίση του 2014.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αντιμετώπισε τον σκεπτικισμό σε μια ομιλία της στη Σόφια τον περασμένο μήνα. Αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση μπορεί να προκαλέσει μια «προσωρινή άνοδο» στις τιμές, είπε ότι το 83% των εισαγωγών της Βουλγαρίας θα τιμολογείται σε αυτό που θα είναι το δικό της νόμισμα, προστατεύοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά από αυξήσεις στις τιμές των εισαγομένων. Τα οφέλη της περιφερειακής ολοκλήρωσης σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, πρόσθεσε.

Στο Eurogroup, τώρα με τον Πιερρακάκη στο τιμόνι, αυτό μπορεί να σημαίνει μια πιο αποφασιστική ώθηση για την ενίσχυση της θέσης του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος που θα ανταγωνίζεται το δολάριο, καθώς και για την πορεία προς το ψηφιακό ευρώ. Οτιδήποτε θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτή την πορεία θα γίνει έντονα αισθητό στην ευρωζώνη.