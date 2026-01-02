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Ζελένσκι: Νέος προσωπάρχης του ο Μπουντάνοφ, ο «Ήρωας της Ουκρανίας»
Ειδήσεις
16:46 - 02 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Νέος προσωπάρχης του ο Μπουντάνοφ, ο «Ήρωας της Ουκρανίας»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι επέλεξε ως προσωπάρχη του τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (GUR) Κιρίλο Μπουντάνοφ, γνωστό για τη διενέργεια μεγάλων επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας, ο οποίος έχει λάβει το προσωνύμιο «Ήρωας της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι είχε συνάντηση με τον Κιρίλο Μπουντάνοφ, στον οποίο πρότεινε να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του γραφείου της προεδρίας. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, οι επίσημες διαδικασίες για τον διορισμό του έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ίδιος ο Μπουντάνοφ επιβεβαίωσε πως αποδέχθηκε την πρόταση.

Ο προκάτοχός του, Αντρέι Γέρμακ, ένα από τα πλέον ισχυρά πρόσωπα του προεδρικού περιβάλλοντος, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου μετά την εμπλοκή του ονόματός του σε σκάνδαλο διαφθοράς. Παρότι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, μέχρι στιγμής δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των υπόπτων.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο οποίος σε δύο ημέρες συμπληρώνει τα 40 του χρόνια, έχει αποκτήσει φήμη για αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Από το 2020 ηγείται της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) και έχει συμμετάσχει προσωπικά σε πολλές στρατιωτικές αποστολές, στις οποίες τραυματίστηκε. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της GUR, έχει υπάρξει στόχος τουλάχιστον δέκα αποπειρών δολοφονίας.

Εξηγώντας την επιλογή του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο η Ουκρανία οφείλει να δώσει έμφαση στην ασφάλεια, στην ενίσχυση των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας, αλλά και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, ο Μπουντάνοφ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και αποφασιστικότητα για να φέρει αποτελέσματα.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ο Μπουντάνοφ είχε ενεργό ρόλο και στις ανταλλαγές αιχμαλώτων, ως επικεφαλής σώματος που συντόνιζε τη διαχείρισή τους. Για τη δράση του έχει τιμηθεί με το παράσημο του «Ήρωα της Ουκρανίας».

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