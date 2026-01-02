Αραγτσί (ΥΠΕΞ Ιράν): Άφρον κι επικίνδυνο το μήνυμα Τραμπ για τις διαδηλώσεις στη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε «άφρονα και επικίνδυνη» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον «είναι έτοιμη και οπλισμένη για να επέμβει» εάν σκοτωθούν διαδηλωτές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά της ακρίβειας.

Με ανάρτηση του στο Χ ο Αράγτσι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι στο Ιράν επηρεάστηκαν από την πρόσφατη, παροδική αστάθεια της ισοτιμίας έχουν προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε ειρηνικές διαμαρτυρίες, όπως είναι δικαίωμά τους.

Παράλληλα όμως, και ανεξάρτητα από αυτές, σημειώθηκαν μεμονωμένα περιστατικά βίαιων ταραχών — μεταξύ άλλων επιθέσεις σε αστυνομικό τμήμα και ρίψεις βομβών μολότοφ εναντίον αστυνομικών. Δεδομένου ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά εντός των ΗΠΑ, θα έπρεπε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να γνωρίζει πως εγκληματικές επιθέσεις σε δημόσια περιουσία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το σημερινό μήνυμα του προέδρου Τραμπ —το οποίο φαίνεται να επηρεάστηκε από κύκλους που φοβούνται τη διπλωματία ή λανθασμένα θεωρούν ότι δεν είναι αναγκαία— είναι απερίσκεπτο και επικίνδυνο.

Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, ο μεγάλος λαός του Ιράν θα απορρίψει δυναμικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις. Παράλληλα, οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται σε ετοιμότητα και γνωρίζουν ακριβώς πού να στοχεύσουν σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της ιρανικής κυριαρχίας».

Those in Iran impacted by transient exchange rate volatility have recently been peacefully protesting, as is their right.



Separate from that, we have witnessed isolated incidents of violent riots—including attacks on a police station and throwing of Molotov cocktails at police… pic.twitter.com/ND5oajUuxt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 2, 2026

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ιρανικής αστυνομίας Σαΐτν Μονταζεραλμαχντί διαβεβαίωσε ότι κατανοεί τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών, σημειώνοντας όμως ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν θα ανεχθούν το «χάος».