Νέες αιματηρές συγκρούσεις στο Ιράν: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σε αιματηρά επεισόδια κατέληξε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (7/1) στο νοτιοδυτικό Ιράν, καθώς σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 30 τραυματίστηκαν, την ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυριών που σαρώνει τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Fars, η κινητοποίηση έλαβε χώρα στην πόλη Λορντεγκάν, περίπου 455 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, όπου έμποροι είχαν συγκεντρωθεί σε διαμαρτυρία. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν, σύμφωνα με τις αρχές, άτομα που χαρακτηρίζονται ως «ταραξίες» άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες κατά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους έφεραν στρατιωτικά όπλα και κυνηγετικά πυροβόλα, με αποτέλεσμα να ανοίξουν αιφνιδιαστικά πυρ εναντίον της αστυνομίας. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο εάν οι νεκροί ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή διαδηλωτές.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Αυστραλίας απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τους υπηκόους της που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα «το συντομότερο δυνατό», εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης.

Σε επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες, η Καμπέρα προειδοποιεί ότι οι βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ολόκληρη την ιρανική επικράτεια και ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω, υπογραμμίζοντας ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά ασταθές.