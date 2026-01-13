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ΟΗΕ: Ζητά «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
14:40 - 13 Ιαν 2026

ΟΗΕ: Ζητά «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ζήτησε σήμερα (13/1) την πραγματοποίηση μίας «άμεσης και ανεξάρτητης» έρευνας μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών από πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) την προηγούμενη εβδομάδα, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

«Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκούσια χρήση θανατηφόρας βίας επιτρέπεται μόνο ως έσχατο μέτρο και αποκλειστικά όταν υπάρχει άμεση απειλή για ανθρώπινη ζωή», τόνισε ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ο Λόρενς επεσήμανε ότι ο ΟΗΕ παρακολουθεί την έρευνα που διεξάγει το FBI, αλλά υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για μια γρήγορη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE.

Η δολοφονία της Γκουντ προκάλεσε κύμα κινητοποιήσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όπως η Μινεάπολη, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και η Βοστώνη.

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Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή (11/1) την αποστολή «εκατοντάδων» επιπλέον ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιες καταστάσεις.

Την ίδια ώρα, οι δημοτικές αρχές της Μινεάπολης και η πολιτεία της Μινεσότα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις κατά των παράτυπων μεταναστών.

Σημειώνεται πως σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της.

Μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, κάτι που αμφισβητούν οι τοπικές Δημοκρατικές αρχές, επικαλούμενες βίντεο από το περιστατικό.

Παράλληλα, η πολιτεία του Ιλινόι —η οποία επίσης βρίσκεται στο στόχαστρο των επιχειρήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης— κατέθεσε προσφυγή εναντίον της κυβέρνησης, κατηγορώντας το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για «επικίνδυνες πρακτικές χρήσης βίας».

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