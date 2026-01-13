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ΗΠΑ: Κηρύσσουν ως τρομοκρατικά τα λιβανέζικα, ιορδανικά και αιγυπτιακά παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας
Ειδήσεις
19:40 - 13 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Κηρύσσουν ως τρομοκρατικά τα λιβανέζικα, ιορδανικά και αιγυπτιακά παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση τα λιβανέζικα, ιορδανικά και αιγυπτιακά παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «σήμερα, ως πρώτο βήμα στήριξης της δέσμευσης του Προέδρου Τραμπ να εξαλείψει τις δυνατότητες και τις επιχειρήσεις των παραρτημάτων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που συνιστούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως περιγράφεται στο Εκτελεστικό Διάταγμα 14362, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν χαρακτηρισμούς τρομοκρατικής οργάνωσης στα λιβανέζικα, ιορδανικά και αιγυπτιακά παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα του Λιβάνου ως Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (Foreign Terrorist Organization – FTO) και ως Ειδικά Καθορισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη (Specially Designated Global Terrorist – SDGT), ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης, Μοχάμεντ Φάουζι Τακκούς, χαρακτηρίζεται ως SDGT.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου και της Ιορδανίας ως SDGT, για την παροχή υλικής υποστήριξης στη Χαμάς.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «οι χαρακτηρισμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν τις πρώτες ενέργειες μιας συνεχιζόμενης και διαρκούς προσπάθειας για την αποτροπή της βίας και της αποσταθεροποίησης από παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας όπου κι αν αυτές εκδηλώνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να στερήσουν από τα παραρτήματα αυτά τους πόρους που τους επιτρέπουν να εμπλέκονται ή να υποστηρίζουν τρομοκρατικές δραστηριότητες».

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