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Πλησιάζουν οι ανακοινώσεις Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της Fed – Ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα
Ειδήσεις
15:01 - 20 Ιαν 2026

Πλησιάζουν οι ανακοινώσεις Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της Fed – Ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να καταλήξει στην επιλογή του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε την Τρίτη (20/1) ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.  

«Κατά την εκτίμησή μου, ο πρόεδρος θα λάβει την απόφασή του, πιθανόν ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Έχουν προηγηθεί ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα», ανέφερε ο Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και αρχικά συμμετείχαν έντεκα ιδιαίτερα αξιόλογοι υποψήφιοι, ενώ πλέον έχουν απομείνει τέσσερις. Προσέθεσε, δε, ότι ο Τραμπ έχει συναντηθεί προσωπικά με όλους όσοι βρίσκονται στην τελική φάση.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται τον Μάιο, με βασικό άξονα της κριτικής του ότι δεν προχώρησε αρκετά γρήγορα στη μείωση των επιτοκίων.

Οι τρεις επικρατέστεροι για τη θέση είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, το πρώην στέλεχος της Fed Κέβιν Γουόρς και ο επικεφαλής επενδύσεων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ. Ακόμη, ακούγεται πολύ και το όνομα του ο οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ· ωστόσο, πρόσφατα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μάλλον δεν θα επιλέξει τον Χάσετ, καθώς προτιμά να τον κρατήσει κοντά του.

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