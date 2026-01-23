Τα ανοιχτά ερωτήματα γύρω από το πιθανό εμπορικό deal ΕΕ–Ινδίας

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη (27/1) την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές από τις δύο πλευρές. Η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για μειωμένους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και κρασιά, καθώς και για διευρυμένη πρόσβαση των ινδικών ηλεκτρονικών, υφασμάτων και χημικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Ινδίας–ΕΕ κατά την επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στη χώρα από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το Reuters.

Εφόσον οριστικοποιηθεί και επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο— η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις ινδικές εξαγωγές, ιδίως σε υφάσματα και κοσμήματα. Οι συνομιλίες είχαν επανεκκινήσει το 2022, έπειτα από εννεαετή παύση, και επιταχύνθηκαν το τελευταίο έτος εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τους δασμούς στις ινδικές εισαγωγές, φτάνοντας έως και το 50%, από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, αν και παραμένουν ζητήματα προς επίλυση.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, καθώς και μετά τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης με την Ινδονησία, το Μεξικό και την Ελβετία. Την ίδια περίοδο, η Ινδία ολοκλήρωσε εμπορικές συμφωνίες με τη Βρετανία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ομάν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας διαφοροποίησης των εμπορικών της σχέσεων.

Το διμερές εμπόριο Ινδίας–ΕΕ ανήλθε σε 136,5 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2024/25, καθιστώντας την ΕΕ έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ινδίας. Ωστόσο, παραμένουν διαφωνίες σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως η απροθυμία της Ινδίας να μειώσει δραστικά τους δασμούς στα αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία για το Νέο Δελχί προκαλούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί της ΕΕ, όπως οι νέες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις άνθρακα σε προϊόντα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και το τσιμέντο. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ινδικών εξαγωγών, ιδίως στους τομείς των υφασμάτων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών, των φαρμάκων και των χημικών.