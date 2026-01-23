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Ένα ακόμα «όχι» της Ισπανίας στον Τραμπ: Δεν θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Ειδήσεις
14:29 - 23 Ιαν 2026

Ένα ακόμα «όχι» της Ισπανίας στον Τραμπ: Δεν θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες στην Ισπανία εξακολουθεί να εναντιώνεται σε πολλές από τις διεθνείς πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ και την Παρασκευή (23/1) ανακοίνωσε την απόφασή της να μην αποδεχθεί την πρόταση του Αμερικανού προέδρου στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

«Εκτιμούμε την πρόσκληση, αλλά αρνούμαστε», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση υποβαθμίζει το ρόλο του ΟΗΕ σύμφωνα με τους Ισπανούς, που επίσης εκφράζουν τη διαφωνία τους με το γεγονός ότι στις αποφάσεις για τη Γάζα, δεν συμμετέχει η παλαιστινιακή αρχή.

Θυμίζουμε πως στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ συζητήθηκε το ενδεχόμενο να υπάρξει μία αντιπροσωπεία χωρών στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά μόνο για τη Γάζα. Τη συγκεκριμένη πρόταση ασπάζεται και η Ελλάδα.

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