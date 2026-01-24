ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμια αντίδραση για το Σάζαν (Αλβανία): 40+ περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν «πάγωμα» του σχεδίου Κούσνερ
Ειδήσεις
18:20 - 24 Ιαν 2026

Παγκόσμια αντίδραση για το Σάζαν (Αλβανία): 40+ περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν «πάγωμα» του σχεδίου Κούσνερ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαράντα και πλέον περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο υψώνουν «κόκκινη σημαία» απέναντι στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη μετατροπή του νησιού Σάζαν σε υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά 41 ενώσεις από 28 διαφορετικές χώρες απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς και προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σοφιάν Γιαουπάι, ζητώντας την άμεση παύση των διαδικασιών που σχετίζονται με το έργο. Όπως επισημαίνουν, το επενδυτικό σχέδιο, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής.

Το νησί Σάσων, ακατοίκητο σήμερα και με παρελθόν ως απόρρητη στρατιωτική βάση την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, βρίσκεται εντός θαλάσσιας ζώνης που έχει χαρακτηριστεί εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Όπως τονίζεται στην επιστολή, τα νερά γύρω από το νησί αποτελούν κρίσιμο βιότοπο για ορισμένα από τα πιο ευάλωτα θαλάσσια είδη παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, η οποία κατατάσσεται ως απειλούμενη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 36 ακόμη θαλάσσια είδη που βρίσκονται σε καθεστώς παγκόσμιας απειλής.

Οι υπογράφοντες καλούν την αλβανική κυβέρνηση όχι μόνο να «παγώσει» κάθε απόφαση που σχετίζεται με την υλοποίηση του σχεδίου, αλλά και να επεκτείνει επίσημα τα όρια του εθνικού θαλάσσιου πάρκου ώστε να συμπεριλάβουν και τις χερσαίες εκτάσεις του νησιού, ενισχύοντας έτσι το καθεστώς προστασίας του.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο έντονης τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια του Αυλώνα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μαζικά ξενοδοχειακές μονάδες και πολυκατοικίες, μεταμορφώνοντας τις ακτές και προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη επίσκεψη της Ιβάνκα Τραμπ στην περιοχή, συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες, και η συνάντησή της με τον Έντι Ράμα, έδωσε περαιτέρω πολιτική και οικονομική διάσταση στο ζήτημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επαφές αφορούσαν επενδυτικά σχέδια που η αλβανική κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικής σημασίας. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν μπορεί να αγνοεί το κόστος για τη φύση, ζητώντας από τα Τίρανα να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία
Ειδήσεις

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ
Ειδήσεις

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές
Ειδήσεις

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»
Ειδήσεις

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ