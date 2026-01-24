Παγκόσμια αντίδραση για το Σάζαν (Αλβανία): 40+ περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν «πάγωμα» του σχεδίου Κούσνερ

Σαράντα και πλέον περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο υψώνουν «κόκκινη σημαία» απέναντι στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη μετατροπή του νησιού Σάζαν σε υπερπολυτελή τουριστικό προορισμό στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά 41 ενώσεις από 28 διαφορετικές χώρες απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς και προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σοφιάν Γιαουπάι, ζητώντας την άμεση παύση των διαδικασιών που σχετίζονται με το έργο. Όπως επισημαίνουν, το επενδυτικό σχέδιο, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής.

Το νησί Σάσων, ακατοίκητο σήμερα και με παρελθόν ως απόρρητη στρατιωτική βάση την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, βρίσκεται εντός θαλάσσιας ζώνης που έχει χαρακτηριστεί εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Όπως τονίζεται στην επιστολή, τα νερά γύρω από το νησί αποτελούν κρίσιμο βιότοπο για ορισμένα από τα πιο ευάλωτα θαλάσσια είδη παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, η οποία κατατάσσεται ως απειλούμενη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Παράλληλα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 36 ακόμη θαλάσσια είδη που βρίσκονται σε καθεστώς παγκόσμιας απειλής.

Οι υπογράφοντες καλούν την αλβανική κυβέρνηση όχι μόνο να «παγώσει» κάθε απόφαση που σχετίζεται με την υλοποίηση του σχεδίου, αλλά και να επεκτείνει επίσημα τα όρια του εθνικού θαλάσσιου πάρκου ώστε να συμπεριλάβουν και τις χερσαίες εκτάσεις του νησιού, ενισχύοντας έτσι το καθεστώς προστασίας του.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο έντονης τουριστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια του Αυλώνα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μαζικά ξενοδοχειακές μονάδες και πολυκατοικίες, μεταμορφώνοντας τις ακτές και προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη επίσκεψη της Ιβάνκα Τραμπ στην περιοχή, συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες, και η συνάντησή της με τον Έντι Ράμα, έδωσε περαιτέρω πολιτική και οικονομική διάσταση στο ζήτημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επαφές αφορούσαν επενδυτικά σχέδια που η αλβανική κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικής σημασίας. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν μπορεί να αγνοεί το κόστος για τη φύση, ζητώντας από τα Τίρανα να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.