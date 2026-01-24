Μακρόν κατά Τραμπ για Αφγανιστάν: «Προσβάλλει τη μνήμη των πεσόντων» - Αναδίπλωση μετά τον διεθνή σάλο

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στο Παρίσι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο των στρατιωτών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο του Αφγανιστάν, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να τις χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» και να στέλνει μήνυμα στήριξης στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, ο Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη του γαλλικού κράτους προς τις οικογένειες των πεσόντων, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν τιμούν τη θυσία όσων υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι δηλώσεις αυτές δεν επιδέχονται σχολιασμού», υπογραμμίζοντας το βάθος της ενόχλησης στο Παρίσι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι οι στρατιώτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στις πολεμικές επιχειρήσεις, ισχυριζόμενος πως «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία διήρκεσε από το 2001 έως το 2021.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα της διεθνούς στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν. Η Γαλλία συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις από το 2001 έως το 2014, με βαρύ τίμημα: 89 Γάλλοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν.

Στο Παρίσι, κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι η συμβολή των συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ υπήρξε ουσιαστική και ότι κάθε απόπειρα υποβάθμισης της προσφοράς τους συνιστά προσβολή στη μνήμη των πεσόντων και στις οικογένειές τους.

Τα «μαζεύει» ο Τραμπ: αιρέτισε τους «πολύ γενναίους» Βρετανούς στρατιώτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να αμβλύνει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον ρόλο των συμμάχων στο Αφγανιστάν, εξυμνώντας αυτή τη φορά τη συμβολή των Βρετανών στρατιωτών στον 20ετή πόλεμο. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έκανε λόγο για «μεγάλους και πολύ γενναίους» στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι 457 Βρετανοί έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά, τονίζοντας πως ο δεσμός Λονδίνου–Ουάσινγκτον παραμένει ισχυρός και αδιάσπαστος.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξή του στο Fox News, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και ότι οι ΗΠΑ «δεν τις χρειάστηκαν», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τα σχόλια προσβλητικά, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσε το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό απωλειών μετά τις ΗΠΑ.

Χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε μέσω ανακοίνωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα.