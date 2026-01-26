Υποτονικό ενδιαφέρον στη δημοπρασία Φεβρουαρίου για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου

Δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί για τη δημοπρασία Φεβρουαρίου του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο οποίος φιλοδοξεί να μεταφέρει ποσότητες από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία. Η διαδικασία κατέγραψε εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή, με μόλις μία προσφορά να υποβάλλεται για τη διαδρομή μέσω Ρεβυθούσας και καμία για τις οδεύσεις μέσω Αλεξανδρούπολης και του αγωγού TAP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας που παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις δημοπρασίες φυσικού αερίου, το ενδιαφέρον της αγοράς υπήρξε για ακόμη μία φορά σχεδόν μηδενικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε μόνο μία προσφορά για μεταφορά 48 μεγαβατωρών μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας, ενώ δεν υπήρξε καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταφορές μέσω του πλωτού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης ή μέσω του αγωγού ΤΑΡ.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδίδουν το χαμηλό ενδιαφέρον στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και στη «διφορούμενη στάση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι έχει ληφθεί απόφαση για διακοπή του εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο, εξακολουθούν να υφίστανται ρυθμιστικές εκκρεμότητες αναφορικά με την ανάδειξη και την κατοχύρωση εναλλακτικών οδών προμήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη έλλειψη ενδιαφέροντος είχε καταγραφεί και στις προηγούμενες δημοπρασίες, τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συγκρατημένη στάση της αγοράς απέναντι στο εγχείρημα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια

Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διαγωνιστικών διαδικασιών, το υπουργείο Ενέργειας διατηρεί στάση συγκρατημένης αισιοδοξίας, εκτιμώντας ότι οι επόμενες δημοπρασίες ενδέχεται να προσελκύσουν αυξημένο ενδιαφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική και γεωπολιτική σταθερότητα.