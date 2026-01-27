Φίτσο: Η Σλοβακία προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της ΕΕ για το μπλόκο εισαγωγών ρωσικού αερίου

Η Σλοβακία θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Η απόφαση της ΕΕ, που έλαβε την τελική της έγκριση τη Δευτέρα, προβλέπει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027. Την απαγόρευση αυτή έχουν ήδη αμφισβητήσει τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία.

Ο Φίτσο σημείωσε ότι η Σλοβακία θα καταθέσει τη δική της αγωγή ενώ θα συντονιστεί και με την Ουγγαρία, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα προσφύγει επίσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Θα αντιταχθούμε στην παραβίαση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας», τόνισε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα σχέδια της ΕΕ για τη διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου ως «αυτοκτονία», υπογραμμίζοντας ότι για τη Σλοβακία αυτό θα κοστίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το αέριο μέσω αγωγών θα διακοπεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με ενδεχόμενη παράταση έως την 1η Νοεμβρίου 2027 για χώρες που δεν έχουν προλάβει να γεμίσουν τις αποθήκες τους με εναλλακτικό αέριο πριν από τον χειμώνα.

«Ελπίζω πως μέχρι τότε ο πόλεμος θα έχει τελειώσει και όλοι θα έχουμε συνέλθει», κατέληξε ο Φίτσο.