ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγή photo X @BulletinAtomic
Πηγή photo X @BulletinAtomic
Ειδήσεις
20:23 - 27 Ιαν 2026

Ο κόσμος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην «Ημέρα της Κρίσεως»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κόσμος είναι πιο κοντά από ποτέ στο τέλος, σύμφωνα με τους επιστήμονες που βρίσκονται πίσω από το Ρολόι της Αποκάλυψης (Doomsday Clock), το οποίο για το 2026 έχει ρυθμιστεί στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα «μεσάνυχτα».

Τα μέλη του Bulletin of the Atomic Scientists ανακοίνωσαν την Τρίτη (27/1) ότι μετακινούν τον λεπτοδείκτη του «ρολογιού» τέσσερα δευτερόλεπτα πιο μπροστά σε σχέση με το 2025, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη, τον αυταρχισμό, τις βιολογικές τεχνολογίες και άλλες απειλές που δημιουργεί η ίδια η ανθρωπότητα συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Οι ηγέτες μας πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά. Πρέπει κι εμείς να κάνουμε καλύτερη δουλειά», δήλωσε ο Daniel Holz, καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και πρόεδρος του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του οργανισμού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση της νέας ώρας.

Ιστορικά, το Bulletin —που ιδρύθηκε από βετεράνους του Προγράμματος Μανχάταν, πίσω από τις πρώτες ατομικές βόμβες— επικεντρωνόταν στη διαθεσιμότητα πυρηνικών όπλων για να εκτιμήσει πόσο κοντά βρίσκεται η Γη στην αποκάλυψη. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1947, το ρολόι είχε ρυθμιστεί στα επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Η πιο «ασφαλής» στιγμή ήταν το 1991, στα 17 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Όμως τα τελευταία χρόνια, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει συμπεριλάβει και άλλες υπαρξιακές απειλές στην αξιολόγησή του. Έτσι, το ρολόι —που έχει σκοπό να λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής— έχει προχωρήσει προς τα εμπρός.

Οι βασικές ανησυχίες

Μεταξύ των βασικών ανησυχιών φέτος είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία εντείνει καταιγίδες και πλημμύρες παγκοσμίως. Η επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη προόδου στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση και να επιτρέπει σε αυταρχικούς ηγέτες να παραμένουν στην εξουσία απασχόλησε έντονα την επιτροπή, όπως και το περιβαλλοντικό κόστος λειτουργίας των διακομιστών που στηρίζουν αυτή την τεχνολογία.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πιο επικίνδυνο: τη συγχώνευση της κρατικής εξουσίας με την τεχνολογική ολιγαρχία», δήλωσε η Maria Ressa, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης δημοσιογράφος. «Οι άνδρες που ελέγχουν τις πλατφόρμες που διαμορφώνουν το τι πιστεύουν δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ενωθεί με τους άνδρες που ελέγχουν κυβερνήσεις και στρατούς».

Ο παράγοντας Τραμπ

Ο διαχρονικός κίνδυνος πυρηνικής εξόντωσης παραμένει σημαντικός για την επιτροπή, καθώς μια συνθήκη πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας πρόκειται να λήξει, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επανεκκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων για πρώτη φορά από το 1992. Επιπλέον, νέες βιολογικές απειλές —όπως η εμφάνιση νέων παθογόνων παρόμοιων με τον κορονοϊό, καθώς και εργαστηριακά κατασκευασμένα κύτταρα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν θανατηφόρα για άλλες μορφές ζωής στη Γη— συνεκτιμήθηκαν στην απόφαση.

Το πρώτο έτος της επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία, που συνοδεύτηκε από περικοπές προσωπικού και προϋπολογισμών σε περιβαλλοντικές, υγειονομικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες, αύξησε επίσης τους κινδύνους, σύμφωνα με το Bulletin.

«Έχει επιτεθεί στα εργαλεία και τις τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την κλιματική αλλαγή, έχει επιτεθεί στην επιστήμη και την ακαδημαϊκή κοινότητα — στους ίδιους τους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις», δήλωσε η Alexandra Bell, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού. «Είναι προφανές ότι οι ενέργειες αυτής της κυβέρνησης επηρέασαν το ρολόι, αλλά το Ρολόι της Αποκάλυψης αφορά παγκόσμιους κινδύνους».

Οι επικριτές του ρολογιού έχουν αμφισβητήσει τη χρησιμότητα της μετακίνησης ενός μεταφορικού χρονομέτρου. Σε ένα δοκίμιο του 2015, ένας ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έγραψε ότι το έργο αυτό αντικατοπτρίζει περισσότερο το «έντονο αίσθημα επείγοντος» όσων το διαχειρίζονται, παρά μια μέτρηση του «πραγματικού κινδύνου».

Η Bell δήλωσε ότι ο σκοπός του Ρολογιού της Αποκάλυψης δεν είναι να προβλέψει το μέλλον, αλλά να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για όσους βρίσκονται στην εξουσία.

{https://x.com/disclosetv/status/2016167596370940323}



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο: Πρόσβαση σε νέες θεραπείες για όλους
Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο: Πρόσβαση σε νέες θεραπείες για όλους

Stegi.Radio Takeover 2026: Πήραμε μια γεύση από τη φετινή μουσική “κατάληψη” της Στέγης
Magazino

Stegi.Radio Takeover 2026: Πήραμε μια γεύση από τη φετινή μουσική “κατάληψη” της Στέγης

Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα: Παράσταση – μνημείο στην ΕΛΣ
Magazino

Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα: Παράσταση – μνημείο στην ΕΛΣ

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης €922.000 ευρώ στους Αυλώνες Σερβίων Κοζάνης
ΥΔΡΕΥΣΗ

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης €922.000 ευρώ στους Αυλώνες Σερβίων Κοζάνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια
Ειδήσεις

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση
Ειδήσεις

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ