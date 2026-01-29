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ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μινεάπολη με φόντο τη σύγκρουση Τραμπ και δημάρχου
Ειδήσεις
11:34 - 29 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μινεάπολη με φόντο τη σύγκρουση Τραμπ και δημάρχου

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής έντασης παραμένει η Μινεάπολη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε δημοσίως τον δήμαρχο της πόλης Τζέικομπ Φρέι ότι «παίζει με τη φωτιά», επειδή επιμένει πως η τοπική αστυνομία δεν θα εφαρμόζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί μετανάστευσης. 

Η προειδοποίηση ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου ο ίδιος ο Τραμπ δήλωνε ότι σκοπεύει να «αποκλιμακώσει λίγο» την κατάσταση στην πόλη, στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα για τη στρατηγική του Λευκού Οίκου.

Η Μινεάπολη έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες εβδομάδες από συγκρούσεις διαδηλωτών με βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Metro Surge». Η ένταση κορυφώθηκε μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών αξιωματικών: της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και του Άλεξ Πρέτι το περασμένο Σάββατο. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ενώ το ζήτημα απέκτησε και πολιτισμική διάσταση, με τον Μπρους Σπρίνγκστιν να κυκλοφορεί τραγούδι διαμαρτυρίας αφιερωμένο στα δύο θύματα.

Παρά τις ενδείξεις περί αλλαγής τακτικής, παρατηρητές και ακτιβιστές ανέφεραν ότι οι απελάσεις δεν σταμάτησαν, αλλά έγιναν πιο στοχευμένες. Εσωτερικό υπόμνημα της ICE, το οποίο είδε το Reuters, καλεί τους πράκτορες να αποφεύγουν άσκοπες αντιπαραθέσεις με διαδηλωτές και να επικεντρώνονται σε άτομα με ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες, εγκαταλείποντας τις μαζικές τυχαίες ελέγχους στον δρόμο. Πράγματι, την Τετάρτη οι πράκτορες εμφανίζονταν να επιχειρούν με μικρές ομάδες, χτυπώντας συγκεκριμένες πόρτες και αποχωρώντας αν δεν εντόπιζαν το πρόσωπο που αναζητούσαν.

Την ίδια στιγμή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκλήρυνε εκ νέου τη ρητορική της. Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι 16 άτομα συνελήφθησαν στη Μινεσότα για επιθέσεις ή παρεμπόδιση ομοσπονδιακών αρχών, δηλώνοντας πως «τίποτα δεν θα σταματήσει την επιβολή του νόμου». Ωστόσο, ομοσπονδιακός δικαστής στη Μινεάπολη εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της ICE, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε τουλάχιστον 96 δικαστικές εντολές σε 74 υποθέσεις μέσα στον Ιανουάριο του 2025, γεγονός που, όπως σημείωσε, συνιστά σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου.

Παράλληλα, οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Βίντεο που επαλήθευσε το Reuters αντικρούει τους αρχικούς ισχυρισμούς κυβερνητικών αξιωματούχων ότι ο 37χρονος νοσηλευτής απειλούσε τους αστυνομικούς, δείχνοντας ότι κρατούσε μόνο το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που ακινητοποιήθηκε και πυροβολήθηκε πισώπλατα.

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