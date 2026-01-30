Επαναλειτουργεί την Κυριακή 1/2 το πέρασμα της Ράφα με αυστηρούς περιορισμούς: Μόνο για μετακίνηση ατόμων

Το Ισραήλ θα ανοίξει εκ νέου την Κυριακή το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, επιτρέποντας τη μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, σύμφωνα με ισραηλινή κυβερνητική πηγή. Πρόκειται για την πρώτη επαναλειτουργία του μοναδικού σημείου εισόδου και εξόδου του παλαιστινιακού θύλακα από τον Μάιο του 2024.

Η ισραηλινή υπηρεσία COGAT, η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό της πολιτικής προς τους πολίτες στη Γάζα, δεν διευκρίνισε πόσοι από τους περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής θα μπορούν να διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα. Σε ανακοίνωσή της, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή κατοίκων από την Αίγυπτο στη Γάζα θα επιτρέπεται μόνο για όσους είχαν φύγει κατά τη διάρκεια του πολέμου και μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης ασφαλείας από το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις αιγυπτιακές αρχές.

Το πέρασμα της Ράφα τελούσε υπό ισραηλινό έλεγχο από τον Μάιο του 2024, περίπου εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του αποτέλεσε βασικό όρο της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που ακολούθησε την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το πέρασμα θα άνοιγε μόνο μετά την ανάκτηση της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, το Ισραήλ επιδιώκει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω της Ράφα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η έξοδος από τον θύλακα θα υπερβαίνει την είσοδο. Η Αίγυπτος, ωστόσο, δεν έχει συναινέσει σε αυτό το ενδεχόμενο. Πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφερε ότι, παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες, το πέρασμα θα ανοίξει κανονικά, με το Ισραήλ να επιδιώκει την επιστροφή περίπου 150 ατόμων ημερησίως.

Η επαναλειτουργία του σταθμού θα αφορά αποκλειστικά τη διέλευση ατόμων και όχι τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, παρά τις εκτεταμένες ανάγκες στη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι ισραηλινοί περιορισμοί συνεχίζουν να εμποδίζουν την είσοδο ζωτικών προμηθειών.

«Πολλοί άνθρωποι στη Γάζα εξακολουθούν να ζουν μέσα στα ερείπια, χωρίς βασικές υπηρεσίες, προσπαθώντας να επιβιώσουν στις σκληρές χειμερινές συνθήκες», δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπολιάριτς. Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να χαλαρώσει τους περιορισμούς σε είδη «διπλής χρήσης», όπως σωλήνες ύδρευσης και γεννήτριες, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών.

Το Ισραήλ εφαρμόζει εδώ και χρόνια πολιτική ελέγχου των φορτηγών που εισέρχονται στη Γάζα, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο υλικών που θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς – πρακτική που ίσχυε και πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τη διετή ισραηλινή επίθεση, με το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής να έχει μετατραπεί σε ερείπια και σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό να έχει εκτοπιστεί.