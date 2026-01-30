Bloomberg: Θετικά μηνύματα από την Ευρωζώνη - Ανάπτυξη πάνω από τις προβλέψεις

Eυχάριστα νέα υπήρξαν σήμερα (30/1) για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς τα νέα στοιχεία για το ΑΕΠ έδειξαν ότι η ζώνη του ευρώ αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ορισμένες από τις οικονομικές «μεγαλουπόλεις» της ΕΕ αγνόησαν την αναστάτωση στο εμπόριο που προκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και κατέγραψαν ανάπτυξη μεγαλύτερη από τις προβλέψεις.

Συνολικά, όπως επισημαίνεται, η ζώνη του ευρώ παρουσίασε αύξηση 0,3% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία ξεπέρασαν όλες τις εκτιμήσεις, με την Ισπανία να ξεχωρίζει και πάλι, καταγράφοντας αύξηση 0,8%. Η Γαλλία, με 0,2%, ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις.

Τα θετικά αυτά νέα έρχονται την ώρα που οι αγορές επεξεργάζονται την επιλογή του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, για διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση του ποιος θα αναλάβει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον τραπεζικό τομέα, όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο, έχει δώσει κατεύθυνση στις αγορές μετά από μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις. Ο Γουόρς, που θα χρειαστεί έγκριση από τη Γερουσία, έχει ταχθεί υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων το τελευταίο διάστημα, παρά τη μακρόχρονη φήμη του ως υπέρμαχου της καταπολέμησης του πληθωρισμού.

Η κύρια επίδραση στις αγορές μέχρι στιγμής ήταν μια ενίσχυση του δολαρίου, αναστρέφοντας μια παρατεταμένη πτώση, ενώ ο χρυσός και το ασήμι υποχώρησαν επίσης σήμερα το πρωί εν αναμονή της ανακοίνωσης για τον Γουόρς.

Η άνοδος του δολαρίου πιθανότατα θα είναι ευπρόσδεκτη για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προετοιμάζεται για τη συνεδρίαση καθορισμού επιτοκίων της επόμενης εβδομάδας.

Αν και οι αναλυτές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, η πρόσφατη πτώση του δολαρίου αυτόν τον μήνα έχει δώσει τροφή για σκέψη στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Το ευρώ διαπραγματεύτηκε προσωρινά πάνω από τα 1,20 δολάρια την Τετάρτη, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Αυτό αποτελεί ενδεχόμενο εμπόδιο για την οικονομία της ζώνης του ευρώ, δεδομένης της εξάρτησής της από τις εξαγωγές. Ο γερμανικός πληθωρισμός επίσης ξεπέρασε το 2% εν όψει της συνεδρίασης της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, σε ένδειξη πιθανής μειωμένης εμπιστοσύνης στην αμερικανική επενδυτική περίπτωση, το ολλανδικό ταμείο συντάξεων PME στρέφεται προς περισσότερες ευρωπαϊκές ευκαιρίες, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο αξιόπιστος σύμμαχος που υπήρξαν κάποτε», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του PME, Αλάε Λάγκριχ. Ενώ ο Λάγκριχ αναγνώρισε ότι η αμερικανική οικονομία δεν μπορεί να αγνοηθεί, απαρίθμησε τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, όπως οι δασμοί στο εμπόριο και ό,τι χαρακτήρισε «απειλές και μη τήρηση υπαρχουσών συμφωνιών», ως λόγους για την απόφαση του ταμείου.

Αν η κίνηση του PME αποτελεί δείγμα ευρύτερης μετατόπισης των επενδύσεων, μένει να φανεί.