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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες ρευστοποιήσεις στα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:42 - 30 Ιαν 2026

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες ρευστοποιήσεις στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι φέτος, καθώς η προοπτική υπερπροσφοράς στην αγορά αντισταθμίζει τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εντάσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις παραδόσεις φορτίων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (30/1).

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μεταξύ 31 οικονομολόγων και αναλυτών που διεξήχθη τον Ιανουάριο προβλέπει ότι το Brent crude θα έχει μέση τιμή 62,02 δολάρια το βαρέλι το 2026, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση του Δεκεμβρίου για 61,27 δολάρια. Την 30ή Ιανουαρίου το Brent διαπραγματευόταν γύρω στα 70 δολάρια, έχοντας μέση τιμή περίπου 68,20 δολάρια πέρυσι.

Για το αμερικανικό αργό προβλέπεται μέση τιμή 58,72 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με εκτίμηση Δεκεμβρίου 58,15 δολάρια. Την περασμένη χρονιά οι τιμές είχαν μέση τιμή 64,73 δολάρια.

Σήμερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αποδυναμώνονται κατά 0,85% στα 69,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,78% στα 64,91 δολάρια το βαρέλι.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ιράν, τις διευρυμένες κυρώσεις στη Ρωσία και τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για παράγοντες που στο σύνολό τους ενέχουν κινδύνους για την προσφορά.

Ωστόσο, οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι αλλαγές στην αμερικανική εμπορική πολιτική, η πορεία της ζήτησης από την Κίνα και οι επόμενες κινήσεις του OPEC+ θα καθορίσουν επίσης τις τιμές φέτος. Όπως σχολίασε ο Norbert Ruecker, επικεφαλής Οικονομικών & Next Generation Research στη Julius Baer, «οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν πολύ θόρυβο, αλλά ούτε τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, ούτε στο Ιράν θα αλλάξουν τελικά το μεγάλο πλαίσιο. Η αγορά πετρελαίου φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαρκές πλεονάσμα».

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το πλεόνασμα θα κυμανθεί από 0,75 έως 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, οι ειδικοί γενικά αναμένουν ότι θα χρειαστούν χρόνια για μια ουσιαστική αύξηση στην παραγωγή μετά την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η εταιρεία ανάλυσης Kpler προβλέπει ότι η προσφορά από τη Βενεζουέλα θα μειωθεί μέχρι τον Απρίλιο λόγω των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά των δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις, αλλά ότι θα ανακάμψει το δεύτερο μισό του έτους καθώς ενεργοποιείται ξανά η υπάρχουσα υποδομή. Για περαιτέρω αύξηση στην παραγωγή θα απαιτηθούν σταθερές επενδύσεις, μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα, αντικατάσταση παλαιάς υποδομής και στήριξη από διεθνείς εταιρείες.

Στο μεταξύ, η συμμαχία OPEC+ -που θα συνεδριάσει την Κυριακή- δεν αναμένεται να λάβει αποφάσεις πέραν του Μαρτίου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, σύμφωνα με τρεις εκπροσώπους του OPEC+ που μίλησαν στο Reuters. Πέρυσι τα οκτώ μέλη είχαν αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά ανέστειλαν αυτές τις αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον Cyrus De La Rubia, επικεφαλής οικονομολόγο της Hamburg Commercial Bank, η OPEC+ θα υπερασπιστεί έναν «ελάχιστο τιμών» ενώ παρακολουθεί το μερίδιό της στην αγορά. Αν η κατανάλωση αυξηθεί σημαντικά, η συμμαχία θα μπορούσε να αυξήσει προσεκτικά την παραγωγή προκειμένου να ικανοποιήσει τη ζήτηση χωρίς να υπερπλημμυρίσει την αγορά.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Ρευστοποιήσεις στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση σήμερα με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κατά 1,410% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 38.050 δολάρια

Παράλληλα, πτώση παρατηρείται στον τομέα των μετάλλων, μετά το ασταμάτητο ράλι των τελευταίων ημερών, με τις τιμές όμως ιδιαίτερα για το ασήμι να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός υποχωρεί αυτή τη στιγμή 4,06% στα 5,135.36 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, το ασήμι σημειώνει μεγάλη πτώση 11,24% στα 101,430 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός υποχωρεί 3,09% στα 6,0140 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, το δολάριο ενισχύεται 0,30% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1932 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύεται και έναντι της λίρας κατά 0,33% με την ισοτιμία στα 1,3759 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα παραμένει αμετάβλητη συγκριτικά με το ευρώ κατά 0,08% με την ισοτιμία στη 0,8671 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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