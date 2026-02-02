Ζελένσκι: Ρεαλιστική η προοπτική για βιώσιμη και αξιοπρεπή ειρήνη με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές για την επίτευξη μιας αξιοπρεπούς και βιώσιμης ειρήνης με τη Ρωσία, ενόψει του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι με τη συμμετοχή Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με τα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, στο περιθώριο των διήμερων συνομιλιών που αρχίζουν την Τετάρτη, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει και διμερείς επαφές με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ θεωρείται ολοκληρωμένο από το Κίεβο, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένεται περαιτέρω ουσιαστική συνεργασία σε κείμενα που αφορούν την ανοικοδόμηση της χώρας και τη μελλοντική οικονομική της ανάπτυξη.

Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Ακλόνητη η υποστήριξη ΕΕ στην Ουκρανία

Η πίεση στη Μόσχα «πρέπει να αυξηθεί», τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία της με τον Ουκρανό πρόεδρο, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρωσία και ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. «Ερχεται το 20ό πακέτο κυρώσεων».

Την πάγια θέση της ΕΕ ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει «ακλόνητη», ενώ η πίεση στη Ρωσία «πρέπει να αυξηθεί», τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτής της εβδομάδας.

«Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του τέταρτου έτος του βάναυσου πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας πολιτικές υποδομές και κατοικίες», αναφέρει με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σημειώνει, επίσης, ότι «πολύ σύντομα» η ΕΕ θα παρουσιάσει το 20ό πακέτο κυρώσεων - ως «μέσο πίεσης στη Ρωσία, προκειμένου να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνήσια πρόθεση για ειρήνη».