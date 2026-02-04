Το κέντρο καινοτομίας Ηπείρου επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός

Το απόγευμα (4/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Ιωάννινα. Στην επίσκεψή του τον συνόδευσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Κέντρο, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επισκέφθηκε τις αίθουσες ρομποτικής, τον μετεωρολογικό σταθμό, το εργαστήριο 3D εκτύπωσης και τον χώρο επαυξημένης πραγματικότητας, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πώς αξιοποιούνται οι τεχνολογίες αυτές στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Κέντρου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Στόχος των Κέντρων Καινοτομίας είναι να αποτελέσουν σύγχρονους εκπαιδευτικούς κόμβους, προάγοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές.

Στο τέλος της ξενάγησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε όλα τα 13 Κέντρα εντός του έτους. Είναι πολύ θετικό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά νέες και διαφορετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον.

Τέτοιες καινοτόμες δράσεις βοηθούν να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ώστε να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Μακάρι και εμείς όταν παρακολουθούσαμε βιολογία να είχαμε στη διάθεσή μας τέτοια εργαλεία. Εύχομαι το νέο Κέντρο Καινοτομίας να είναι καλοτάξιδο και να υποδεχθεί πολλούς μαθητές από την Ήπειρο».