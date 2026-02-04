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GULFOOD 2026: Ελληνική Απόβαση στο Ντουμπάι με Ρεκόρ Συμμετοχών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:40 - 04 Φεβ 2026

GULFOOD 2026: Ελληνική Απόβαση στο Ντουμπάι με Ρεκόρ Συμμετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Με μια ιστορική παρουσία που επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομίας, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Gulfood 2026. Η έκθεση του Ντουμπάι, η οποία αποτελεί πλέον το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, φιλοξένησε φέτος περισσότερους από 7.500 εκθέτες και 200.000 επισκέπτες.

Τα νούμερα της επιτυχίας

Σε ένα εθνικό περίπτερο 1.000 τ.μ. το οποίο αποτέλεσε πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες, 75 κορυφαίοι Έλληνες εξαγωγείς παρουσίασαν τα πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής παραγωγής. Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής:

  • 13.000+ επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B): Οι Έλληνες εκθέτες ήρθαν σε επαφή με αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη.
  • Πρόσβαση σε 2 δισ. καταναλωτές: Η Gulfood αποτελεί την πύλη εισόδου για τις αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Ασίας.
  • 31 Χρόνια Αδιάλειπτης Παρουσίας: Μια στρατηγική σχέση που φέτος κατέγραψε επιδόσεις-ορόσημο.

Στο πλευρό των επιχειρήσεων στάθηκαν ενεργά η Enterprise Greece, οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα Επιμελητήρια Εύβοιας και Λάρισας, ενισχύοντας την περιφερειακή εξωστρέφεια.

Διπλωματική και Επιχειρηματική Στήριξη

Την εθνική αποστολή τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., κ. Στυλιανός Γαβριήλ, συνοδευόμενος από τον Επικεφαλής του Οικονομικού και Εμπορικού Γραφείου, κ. Θεόδωρο Ξυπολιά, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών.

«Η εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στην GULFOOD 2026 δεν είναι συγκυριακή· αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνεχούς, συστηματικής και επίμονης δουλειάς που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής μας προσήλωσης στην εξωστρέφεια και της μεγάλης προσπάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων να σταθούν με αξιώσεις στις πιο ανταγωνιστικές αγορές του πλανήτη. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών και την εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους φορείς, χτίζουμε ένα στέρεο και φιλικό περιβάλλον για τις εξαγωγές μας. Συνεχίζουμε συντεταγμένα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ποιότητα, όταν υποστηρίζεται από επαγγελματισμό και συνέπεια, δεν έχει σύνορα».», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 19:00
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