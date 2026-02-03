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Wall Street: Μαζικό «sell-off» στην τεχνολογία – Απότομη προσγείωση για τον S&amp;P
Χρηματιστήρια
23:34 - 03 Φεβ 2026

Wall Street: Μαζικό «sell-off» στην τεχνολογία – Απότομη προσγείωση για τον S&P

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε σημαντική υποχώρηση την Τρίτη 3/2 υποχώρηση, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν τεχνολογικές μετοχές και στράφηκαν σε τίτλους που συνδέονται ευρύτερα με τη βελτίωση της οικονομίας.

Ο γενικός δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,84% κλείνοντας στις 6.917,81 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 166,67 μονάδων ή 0,34%, τερματίζοντας στις 49.240,99 μονάδες. Νωρίτερα, ο δείκτης των 30 μετοχών είχε ενισχυθεί έως και 0,5%, αγγίζοντας τις 49.653,13 μονάδες, γεγονός που αποτέλεσε νέο ιστορικό ρεκόρ. Ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 1,43%, κλείνοντας στις 23.255,19 μονάδες.

Οι περισσότερες τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων από τις «Magnificent Seven» (οι επτά κολοσσοί) που έχουν ανακοινώσει κέρδη μέχρι στιγμής: η Microsoft και η Meta Platforms υποχώρησαν κατά 3% και 2% αντίστοιχα, ενώ η Apple σημείωσε οριακή πτώση. Η Nvidia κατέγραψε επίσης βουτιά 4%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις απώλειές της για το τρέχον έτος. Παράλληλα, οι μετοχές λογισμικού συνέχισαν την πτωτική τους πορεία για το 2026, με εταιρείες όπως η ServiceNow και η Salesforce να υποχωρούν κατά 7% η καθεμία.

«Πιστεύω ότι έχουμε μία ή δύο τέτοιες περιόδους κάθε χρόνο. Η αιτία είναι πάντα διαφορετική, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς τοποθετήσεις της προηγούμενης ανοδικής τάσης απλώς "ισοπεδώνονται"», δήλωσε ο Josh Brown, CEO της Ritholtz Wealth Management, στην εκπομπή "Halftime Report" του CNBC, αναφερόμενος στην Palantir Technologies, η οποία απώλεσε μέρος των πρωινών κερδών της.

Η μετοχή της Palantir είχε σημειώσει άλμα 6% μετά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου και τις αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας. Σε κάποιο σημείο της προ-συνεδριακής διαδικασίας την Τρίτη, η μετοχή διαπραγματευόταν έως και 11% υψηλότερα. Ο Brown πρόσθεσε: «Αυτό μας δείχνει ότι η διάθεση για ανάληψη ρίσκου απομακρύνεται από οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία».

Πιέσεις και στα Κρυπτονομίσματα

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην τεχνολογία. Στα κρυπτονομίσματα, για παράδειγμα, το Bitcoin υποχώρησε κατά 6%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Αυτό συνέβη αφού το Σαββατοκύριακο έπεσε κάτω από το επίπεδο των $80.000 για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο.

Οι φωτεινές εξαιρέσεις

Υπήρξαν πάντως και ορισμένα θετικά σημεία στην αγορά. Η Walmart ενισχύθηκε κατά 2% και ξεπέρασε το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία την Τρίτη, μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο που τροφοδοτήθηκε από την ανάπτυξη των ψηφιακών της δραστηριοτήτων και την απόκτηση νέων πελατών. Η PepsiCo σημείωσε άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών, λόγω της βελτίωσης των οργανικών πωλήσεων. Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν επίσης τραπεζικές μετοχές όπως η JPMorgan και η Citigroup.

«Οι τάσεις των εσόδων φαίνονται εξαιρετικά σταθερές, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες στον κλάδο του λογισμικού, ειδικά όσον αφορά την πιθανή "αποδιαμεσολάβηση" που μπορεί να προκύψει από την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε στο CNBC ο Bill Northey, ανώτερος διευθυντής επενδύσεων της U.S. Bank Asset Management Group.

Ανάκαμψη για Χρυσό και Ασήμι

Η ανάκαμψη στις τιμές του αργύρου και του χρυσού βελτίωσε κάπως το κλίμα, με τον χρυσό (spot) να ενισχύεται κατά 5% και το ασήμι (spot) κατά 6%. Ο χρυσός και το ασήμι αποτελούν τις πιο δημοφιλείς επιλογές των λιανικών επενδυτών φέτος. Οι μεγάλες απώλειες στο ασήμι την περασμένη εβδομάδα είχαν εγείρει φόβους ότι η κατάρρευση αυτής της τοποθέτησης θα πυροδοτούσε μια γενικευμένη τάση αποφυγής ρίσκου (risk-off).

Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα αξιολογούν τα αποτελέσματα περισσότερων από 100 εταιρειών του S&P 500. Εκτός από την Alphabet, ο κολοσσός Amazon (επίσης μέλος των "Magnificent Seven") αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 1% λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη, καθώς νέα επεισόδια στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, απειλώντας τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,03 δολάρια ή 1,55%, κλείνοντας στα 67,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 1,07 δολαρίων ή 1,72%, στα 63,21 δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει σε χαμηλά από τις 26 Ιανουαρίου, μετά από ημερήσια πτώση άνω του 4%.

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