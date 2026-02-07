Ο Μασκ θέλει να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος - και η SpaceX ίσως είναι το κλειδί

Η πορεία του Έλον Μασκ προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο φαίνεται πως θα τροφοδοτηθεί περισσότερο από πυραύλους παρά από αυτοκίνητα, καθώς η SpaceX αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν τα δύο τρίτα της περιουσίας του CEO της Tesla.

Ο Μασκ ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα το όριο των 800 δισ. δολαρίων, με την καθαρή του περιουσία να εκτιμάται γύρω στα 845 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Η περιουσία του είναι μεγαλύτερη από εκείνη των επόμενων τριών πλουσιότερων ανθρώπων μαζί: των συνιδρυτών της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, και του CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η εκτόξευση της περιουσίας του ήρθε μετά τη συγχώνευση της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και κοινωνικών δικτύων xAI, μια συμφωνία που αποτίμησε το νέο σχήμα στα 1,25 τρισ. δολάρια. Με ποσοστό ιδιοκτησίας περίπου 43%, το μερίδιο του Μασκ αποτιμάται σε πάνω από 530 δισ. δολάρια.

Οι προτεραιότητές του φαίνεται, σύμφωνα με το CNBC, να μετατοπίζονται από την Tesla προς τη SpaceX, κάτι που αναγνώρισε και η ίδια η Tesla, σημειώνοντας ότι «η πλειονότητα του πλούτου του κ. Μασκ προέρχεται πλέον από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι θέλει να εισαγάγει τη SpaceX στο χρηματιστήριο το 2026, αν και σε αυτό ενδέχεται να δυσκολευτεί, καθώς οι επενδυτές ίσως διστάσουν να στηρίξουν μια εταιρεία που συνδυάζει αμυντικές συμβάσεις, δορυφορικές υπηρεσίες και μια ιδιαίτερα δαπανηρή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται κολοσσούς όπως η Google και η OpenAI.

Η SpaceX έχει ήδη λάβει πάνω από 20 δισ. δολάρια από συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ ο Μασκ περιγράφει τη συγχώνευση ως βήμα προς τη δημιουργία «τροχιακών κέντρων δεδομένων».

Παράλληλα, η xAI βρίσκεται υπό έρευνα σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Καλιφόρνια, λόγω της δημιουργίας παράνομων deepfake εικόνων από το εργαλείο Grok. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η συγχώνευση θα χρειαστεί ρυθμιστικό έλεγχο, ενώ Αμερικανοί γερουσιαστές ζήτησαν έρευνα για πιθανούς Κινέζους επενδυτές στη SpaceX.

Η Tesla, από την άλλη, εξακολουθεί να προσπαθεί να κρατήσει το ενδιαφέρον του Μασκ. Οι μέτοχοι ενέκριναν πρόσφατα ένα νέο πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, νομικοί ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτό αρκεί για να αποτρέψει τον Μασκ από το να επικεντρωθεί περισσότερο στο SpaceX/xAI.

Με την αξία της Tesla να πιέζεται και τα φιλόδοξα σχέδια για ρομποτάξι και ανθρωποειδή ρομπότ να παραμένουν υπό ανάπτυξη, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει φέτος. Αντίθετα, αν το SpaceX/xAI φτάσει αποτίμηση περίπου 1,6 τρισ. δολαρίων, ο Μασκ θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι ο Μασκ ίσως τελικά συγχωνεύσει Tesla και SpaceX σε έναν ενιαίο κολοσσό με την επωνυμία X, ώστε να αντλήσει τεράστια κεφάλαια και να ανταγωνιστεί σοβαρά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.