Η αντιδημοφιλία του Βανς επιβεβαιώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Έντονες αποδοκιμασίες στην τελετή έναρξης

Συγκεκριμένα, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έγιναν δεκτοί με έντονες αποδοκιμασίες κατά την άφιξή τους στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγο πριν από την έναρξη των Αγώνων, αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο παρέλασαν στο Σαν Σίρο, χαιρετώντας το κοινό που είχε γεμίσει τις κερκίδες. Αν και το κλίμα ήταν εορταστικό στη μεγαλύτερη διάρκεια της βραδιάς, η είσοδος της Team USA στο στάδιο συνοδεύτηκε από ένα ηχηρό κύμα αποδοκιμασιών από Ιταλούς φιλάθλους.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο άβολη όταν στην οθόνη του σταδίου εμφανίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς, με τις αποδοκιμασίες να δυναμώνουν αισθητά. Οι αντιδράσεις συνδέονται με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Ιταλία κατά της παρουσίας πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο των Αγώνων.

Σημαιοφόροι της αμερικανικής αποστολής ήταν η Έριν Τζάκσον, αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας, και ο Φράνκι ντε Λούκα από την ομάδα του μπομπσλέι. Παρά τις αποδοκιμασίες, τόσο οι αθλητές όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έδειξαν να διατηρούν καλή διάθεση, χαιρετώντας το κοινό.

Οι αντιδράσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες και από τους τηλεθεατές, με πολλούς να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Team USA αποδοκιμάζεται στην τελετή έναρξης. Αυτό είναι απλώς ντροπιαστικό», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλοι δήλωσαν έκπληκτοι από την ένταση των αντιδράσεων.

Η τελετή έναρξης δέχθηκε κριτική και για άλλους λόγους, όπως η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ, η οποία κατηγορήθηκε ότι έκανε lip-sync στο τραγούδι Volare. Παράλληλα, η Τέιλορ Σουίφτ έστειλε απρόσμενο μήνυμα στήριξης στους αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την τελετή, οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είχαν απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία, ενόψει της άφιξης του Τζέι Ντι Βανς στην Ιταλία. Στο Μιλάνο είχαν προηγηθεί διαδηλώσεις κατά της πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, λίγο πριν ο Βανς ηγηθεί της επίσημης αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στους Αγώνες.