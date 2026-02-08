ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η αντιδημοφιλία του Βανς επιβεβαιώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Έντονες αποδοκιμασίες στην τελετή έναρξης
Ειδήσεις
11:45 - 08 Φεβ 2026

Η αντιδημοφιλία του Βανς επιβεβαιώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Έντονες αποδοκιμασίες στην τελετή έναρξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν κάτι ξεχώρισε στην εναρκτήρια τελετή των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων στην Ιταλία ήταν οι αποδοκιμασίες των παρευρισκομένων στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έγιναν δεκτοί με έντονες αποδοκιμασίες κατά την άφιξή τους στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγο πριν από την έναρξη των Αγώνων, αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο παρέλασαν στο Σαν Σίρο, χαιρετώντας το κοινό που είχε γεμίσει τις κερκίδες. Αν και το κλίμα ήταν εορταστικό στη μεγαλύτερη διάρκεια της βραδιάς, η είσοδος της Team USA στο στάδιο συνοδεύτηκε από ένα ηχηρό κύμα αποδοκιμασιών από Ιταλούς φιλάθλους.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο άβολη όταν στην οθόνη του σταδίου εμφανίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς, με τις αποδοκιμασίες να δυναμώνουν αισθητά. Οι αντιδράσεις συνδέονται με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Ιταλία κατά της παρουσίας πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο των Αγώνων.

Σημαιοφόροι της αμερικανικής αποστολής ήταν η Έριν Τζάκσον, αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας, και ο Φράνκι ντε Λούκα από την ομάδα του μπομπσλέι. Παρά τις αποδοκιμασίες, τόσο οι αθλητές όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έδειξαν να διατηρούν καλή διάθεση, χαιρετώντας το κοινό.

Οι αντιδράσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες και από τους τηλεθεατές, με πολλούς να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Team USA αποδοκιμάζεται στην τελετή έναρξης. Αυτό είναι απλώς ντροπιαστικό», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλοι δήλωσαν έκπληκτοι από την ένταση των αντιδράσεων.

Η τελετή έναρξης δέχθηκε κριτική και για άλλους λόγους, όπως η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ, η οποία κατηγορήθηκε ότι έκανε lip-sync στο τραγούδι Volare. Παράλληλα, η Τέιλορ Σουίφτ έστειλε απρόσμενο μήνυμα στήριξης στους αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την τελετή, οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είχαν απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία, ενόψει της άφιξης του Τζέι Ντι Βανς στην Ιταλία. Στο Μιλάνο είχαν προηγηθεί διαδηλώσεις κατά της πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, λίγο πριν ο Βανς ηγηθεί της επίσημης αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στους Αγώνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 07:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χίος: Έρευνες για το ναυάγιο, ερωτήματα για τη μη καταγραφή από το λιμενικό και πολιτικές αντιδράσεις
Ειδήσεις

Χίος: Έρευνες για το ναυάγιο, ερωτήματα για τη μη καταγραφή από το λιμενικό και πολιτικές αντιδράσεις

Μητσοτάκης: Οι εισηγήσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο – Οι προτεραιότητες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι εισηγήσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο – Οι προτεραιότητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς
Ειδήσεις

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ