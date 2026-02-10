Βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα: Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στην Αλβανία με καταγγελίες για διαφθορά
22:05 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σοβαρή κλιμάκωση της έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/2 στα Τίρανα, όπου χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας την παραίτηση της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης, εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά.

Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, με συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ομάδες διαδηλωτών πέταξαν βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες προς κυβερνητικά κτίρια, προκαλώντας φωτιές και εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν παραταχθεί σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση αντλιών νερού υψηλής πίεσης, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο επίκεντρο της λαϊκής οργής βρίσκεται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, η οποία έχει παραπεμφθεί από την Ειδική Εισαγγελία. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρεται να παρενέβη σε δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλων κατασκευαστικών έργων, προκειμένου να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση.

Παράλληλα, οι διαδηλώσεις έχουν σαφή αντικυβερνητικό χαρακτήρα και στρέφονται και κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, του οποίου η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή πολιτική φθορά έπειτα από έντεκα χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης. Η υπόθεση της Μπαλούκου έχει επιτείνει το κλίμα αμφισβήτησης και έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται πλέον το αίτημα της Ειδικής Εισαγγελίας προς το αλβανικό κοινοβούλιο για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της αντιπροέδρου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη σύλληψή της. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πότε θα τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία, καθώς το κυβερνών κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που εντείνει το πολιτικό αδιέξοδο και διατηρεί την αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 21:57
