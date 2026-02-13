Βουλή: Συνεχίζεται η συζήτηση για το σχέδιο νόμου σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών

Στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεχίστηκε σήμερα (13/2) η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών- Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων – Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού – Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις – Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν. 4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Επισημαίνεται ότι οι ακροάσεις περιλάμβαναν την παρουσίαση των θέσεων διαφόρων φορέων και επιστημόνων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς, χαρακτήρισε τις αλλαγές «σημαντικές», επισημαίνοντας ότι διευκολύνουν τους πολίτες στον ετήσιο καθαρισμό οικοπέδων. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επέκταση της προθεσμίας καθαρισμού από 30 σε 76 ημέρες (1 Απριλίου έως 15 Ιουνίου) και στην επιβολή ανώτατου προστίμου 2.000 ευρώ για μη συμμόρφωση. Κάλεσε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να εκπληρώσουν έγκαιρα την υποχρέωσή τους, αξιοποιώντας το νέο βιώσιμο νομικό πλαίσιο.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας ΑΠΘ, Κων. Παπαζάχος, τόνισε τη σημασία της δημιουργίας Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνου, τα οποία θα λειτουργούν ως κέντρα παρατήρησης για σεισμικούς και ηφαιστειακούς κινδύνους. Ο Χρήστος Ζερεφός από την Ακαδημία Αθηνών επισήμανε την πληρότητα του νομοσχεδίου και συμφώνησε με την εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις ευθύνες, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Σπ. Βασιλάκος, χαιρέτισε την ένταξη των πυρομετεωρολόγων στο ΕΣΚΕΔΙΚ, τονίζοντας την ανάγκη χρηματοδότησης για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Ο Μιλτιάδης Αθανασίου από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων υποστήριξε τη νομοθέτηση της «προδιαγεγραμμένης καύσης» και ζήτησε την ενσωμάτωσή της στη δασική νομοθεσία.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μέσω του Βλάση Σιώμου, εξέφρασε τη θετική της γνώμη, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες προτάσεις της ενσωματώθηκαν και πρότεινε ειδικό τύπο πινακίδας για οχήματα και μηχανήματα εθελοντικών ομάδων. Ο Ηλίας Αποστολόπουλος από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτήρισε σημαντική την ενσωμάτωση προτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τόνισε τη στροφή του νομοσχεδίου από καταστολή προς πρόληψη.

Από πλευράς WWF Hellas, ο Ηλίας Τζιρίτης σημείωσε την υιοθέτηση αρκετών προτάσεων και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των επιστημονικών φορέων. Ο Νικόλαος Λαυράνος της ΠΟΕΥΠΣ χαιρέτισε την επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, τη θεσμοθέτηση πόρων για το Ταμείο Πρόνοιας και την αποποινικοποίηση του επαγγέλματος του πυροσβέστη.

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας της ΕΑΠΣ επισήμανε ότι οι διατάξεις για την «προδιαγεγραμμένη καύση» και την «ελεγχόμενη βόσκηση» εισάγουν μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό και αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης υπογράμμισε τις θετικές αλλαγές για την ελεγχόμενη καύση και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη μονιμοποίηση πυροσβεστών που πληρούν ηλικιακά κριτήρια.

Ο Ευθύμιος Λέκκας τόνισε τη σωστή κατεύθυνση του νομοσχεδίου για την προετοιμασία και μείωση των κινδύνων από φυσικά φαινόμενα. Ο Σεραφείμ Τσιουγκρής χαιρέτισε την τακτοποίηση των εθελοντών και ζήτησε τη μεταφορά τους στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΣ.

Ο Νικόλαος Μπόκαρης από το ΓΕΩΤΕΕ εξέφρασε ανησυχίες για υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας, θεωρώντας ότι το νομοσχέδιο δίνει αναποτελεσματικές και ασαφείς ρυθμίσεις πρόληψης. Ο Θωμάς Μεντής της ΠΟΠΥΣΥΠ υπογράμμισε ότι η επιβολή κυρώσεων για ακαθάριστα οικόπεδα δεν πρέπει να εμπλέκει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο Γεώργιος Τσιρώνης από το ΣΕΑΕΦΚ επισήμανε την ανάγκη διατήρησης έμπειρου προσωπικού, ενώ ο Απόστολος Κυριαζόπουλος της Ελληνικής Λιβαδονομικής Εταιρείας ζήτησε την αποδοχή της ελεγχόμενης βόσκησης μετά από προδιαγεγραμμένη καύση.

Η Δήμητρα-Ινές Αγγελή της ΑΣΠΕ τόνισε την ανάγκη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας σε σχολεία και επιχειρήσεις με υποχρεωτικές ασκήσεις ετοιμότητας. Η Μαργαρίτα Γεωργιάδη από την ΠΟΓΕΔΥ κατέληξε ότι η πρόληψη απαιτεί ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, με ισχυρή κρατική δασική υπηρεσία, επιστημονικό σχεδιασμό και συνεχή παρουσία στο πεδίο.