Ουκρανία και Ρωσία ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά χωρίς ελπίδες για «λευκό καπνό»

Εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντώνται σήμερα στη Γενεύη για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών. Η διαπραγματευτική διαδικασία πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Μετά από δύο τριμερείς γύρους διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, τον Ιανουάριο και στις αρχές Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά τόπος των συνομιλιών είναι η Γενεύη, όπου αναμένεται να παραστεί και ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η Ρωσία σκοπεύει, στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν δύο ημέρες, να επικεντρωθεί στα αμφισβητούμενα εδαφικά ζητήματα. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει το εναπομείναν 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, το οποίο ο ρωσικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής καταλάβει. Το Κίεβο απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία θέτει στο επίκεντρο των συνομιλιών κυρίως ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί και μια εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής, η Ουκρανία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης, εν μέσω ενός ασυνήθιστα σκληρού χειμώνα.

Για τη ρωσική πλευρά, στις διαπραγματεύσεις συμμετέχει ξανά φέτος ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Ο Μεντίνσκι ηγείται εδώ και καιρό των διαπραγματεύσεων με την ουκρανική πλευρά, ωστόσο απουσίαζε από τους πρώτους γύρους στο Άμπου Ντάμπι. Όπως είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εκείνες οι συνομιλίες αφορούσαν στρατιωτικά ζητήματα, με τα οποία ο Μεντίνσκι δεν ασχολείται.

Η Ρωσία τονίζει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά με τους δικούς της όρους. Η Ουκρανία απορρίπτει μέχρι στιγμής τις ρωσικές απαιτήσεις ως απαράδεκτες.