ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία και Ρωσία ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά χωρίς ελπίδες για «λευκό καπνό»
Ειδήσεις
09:19 - 17 Φεβ 2026

Ουκρανία και Ρωσία ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά χωρίς ελπίδες για «λευκό καπνό»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντώνται σήμερα στη Γενεύη για νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών. Η διαπραγματευτική διαδικασία πραγματοποιείται μία εβδομάδα πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Μετά από δύο τριμερείς γύρους διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, τον Ιανουάριο και στις αρχές Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά τόπος των συνομιλιών είναι η Γενεύη, όπου αναμένεται να παραστεί και ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η Ρωσία σκοπεύει, στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν δύο ημέρες, να επικεντρωθεί στα αμφισβητούμενα εδαφικά ζητήματα. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει το εναπομείναν 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, το οποίο ο ρωσικός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής καταλάβει. Το Κίεβο απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία θέτει στο επίκεντρο των συνομιλιών κυρίως ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί και μια εκεχειρία όσον αφορά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής, η Ουκρανία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης, εν μέσω ενός ασυνήθιστα σκληρού χειμώνα.

Για τη ρωσική πλευρά, στις διαπραγματεύσεις συμμετέχει ξανά φέτος ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Ο Μεντίνσκι ηγείται εδώ και καιρό των διαπραγματεύσεων με την ουκρανική πλευρά, ωστόσο απουσίαζε από τους πρώτους γύρους στο Άμπου Ντάμπι. Όπως είχε δηλώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εκείνες οι συνομιλίες αφορούσαν στρατιωτικά ζητήματα, με τα οποία ο Μεντίνσκι δεν ασχολείται.

Η Ρωσία τονίζει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά με τους δικούς της όρους. Η Ουκρανία απορρίπτει μέχρι στιγμής τις ρωσικές απαιτήσεις ως απαράδεκτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμμεση εμπλοκή Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν – Στο «κόκκινο» η ένταση πριν τη Γενεύη
Ειδήσεις

Έμμεση εμπλοκή Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν – Στο «κόκκινο» η ένταση πριν τη Γενεύη

Η τέχνη της εξαγωγής του δόγματος MAGA με… ευγένεια και διπλωματικό προσωπείο
Ειδήσεις

Η τέχνη της εξαγωγής του δόγματος MAGA με… ευγένεια και διπλωματικό προσωπείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως
Ειδήσεις

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και πιθανή αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

Οικονομία
25/05/2026 - 08:36

Πετρέλαιο: Πτώση διεθνών τιμών και «ζυγίσματα» για αναχώματα στον πληθωρισμό

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 08:24

Χρηματιστήριο: Σημαντικά γεγονότα στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 08:18

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Εργασιακά
25/05/2026 - 08:16

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 08:11

Νέα άνοδος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου - Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ