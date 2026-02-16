Ζελένσκι: Δεν πρόκειται να παραδώσουμε εδάφη μας στο όνομα κάποιου συμβιβασμού
16:01 - 16 Φεβ 2026

Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις για την αναζήτηση «ρεαλιστικών λύσεων», ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαμήνυσε τη Δευτέρα (16/2) ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία εδαφική παραχώρηση προς τη Ρωσία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει στην Ουκρανία να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχωρήσεων, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. «Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας. Δεύτερον, δεν πρόκειται να παραδώσουμε τα εδάφη μας στο όνομα κάποιου συμβιβασμού. Ποιον συμβιβασμό μπορούμε να δεχθούμε; Σίγουρα όχι έναν που θα επιτρέψει στη Ρωσία να ανασυνταχθεί γρήγορα και να επιστρέψει για να μας καταλάβει», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέλυσε τις βασικές του προτεραιότητες, επισημαίνοντας ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα ενεργοποιηθούν μόνο κατόπιν ψηφοφορίας στο αμερικανικό Κογκρέσο. «Τι υπάρχει, λοιπόν, να φοβόμαστε; Δεν το κατανοώ. Μπορούμε να υπογράψουμε μαζί με τους ηγέτες ένα έγγραφο που θα προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Αυτό θα αποτελέσει σαφές μήνυμα διεθνώς ότι η Αμερική θα σταθεί στο πλευρό μας και ότι οι Ευρωπαίοι θα μας στηρίξουν σε περίπτωση που η Ρωσία επανέλθει. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει συζήτηση με τον ουκρανικό λαό για το τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί», σημείωσε.

Σε προγενέστερη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες πετρελαϊκών προϊόντων, όπως η Rosneft και η Lukoil. Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών όπως η Rosatom.

