Χεζμπολάχ: Απορρίπτει το χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού και καταγγέλλει εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ισραήλ

Η οργάνωση Χεζμπολάχ απέρριψε την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να παραχωρήσει στον εθνικό στρατό προθεσμία τεσσάρων μηνών για την προώθηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου αφοπλισμού, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Τον περασμένο Αύγουστο, το λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο ανέθεσε στον στρατό να εκπονήσει και να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για την υπαγωγή των όπλων όλων των ένοπλων οργανώσεων στον έλεγχο του κράτους. Στην πράξη, η πρωτοβουλία στόχευε κυρίως στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετά τον καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ το 2024. Έναν μήνα αργότερα, η κυβέρνηση ενέκρινε επισήμως το σχέδιο που παρουσίασε ο στρατός για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι οι περιορισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες του στρατού, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα, ενδέχεται να δυσχεράνουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι «η προσπάθεια της λιβανέζικης κυβέρνησης για αφοπλισμό αποτελεί σοβαρό λάθος, καθώς εξυπηρετεί τους στόχους της ισραηλινής επιθετικότητας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Πληροφοριών Πολ Μόρκος ανακοίνωσε, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ότι εξετάστηκε η μηνιαία έκθεση του στρατού σχετικά με την πορεία του σχεδίου ελέγχου των όπλων και αποφασίστηκε να δοθεί τετράμηνη προθεσμία για την εφαρμογή του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί, ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τις συνθήκες στο πεδίο.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντλάλα τόνισε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε ενδοτικοί», υποδηλώνοντας πως η οργάνωση απορρίπτει τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και τη συνολική κυβερνητική προσέγγιση στο ζήτημα του αφοπλισμού. Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον αφοπλισμό όσο συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις, ενώ οι σιίτες υπουργοί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, επιμένει ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί βασική προτεραιότητα, θεωρώντας ότι ο οπλισμός της, εκτός κρατικού ελέγχου, συνιστά άμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια. Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οποιοδήποτε σχέδιο αφοπλισμού πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά, ιδίως στις περιοχές κοντά στα σύνορα, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ παραβιάζει σχετικές διεθνείς αποφάσεις.