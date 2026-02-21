Ορμπάν: «Μπλοκάρει» το δάνειο των €90 δισ. προς την Ουκρανία - Σε τροχιά σύγκρουσης με Βρυξέλλες
16:30 - 21 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε τροχιά σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες εισέρχεται η Ουγγαρία, καθώς ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απειλεί να ασκήσει βέτο στο ευρωπαϊκό πακέτο δανειοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, εάν δεν αποκατασταθεί η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για τον Ούγγρο πρωθυπουργό, ο οποίος – σύμφωνα με το Politico – επιχειρεί να ενισχύσει το αντι-ουκρανικό αφήγημα ενόψει κρίσιμων εκλογών, όπου για πρώτη φορά μετά από 15 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο απώλειας της εξουσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Peter Szijjarto, κατηγόρησε το Κίεβο για «εκβιασμό», υποστηρίζοντας ότι η διακοπή της διέλευσης πετρελαίου γίνεται «σε συντονισμό με τις Βρυξέλλες και την ουγγρική αντιπολίτευση», με στόχο να προκληθούν ελλείψεις και αύξηση στις τιμές των καυσίμων πριν από τις εκλογές. «Δεν θα υποκύψουμε σε αυτόν τον εκβιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε την αποδέσμευση περίπου 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, μετά τη διακοπή της ροής μέσω του αγωγού Druzhba pipeline στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε ζημιές στις υποδομές. Η απόφαση περιλαμβάνεται σε κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Πλήγμα στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η απειλή βέτο δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στο Κίεβο, καθώς από τον Απρίλιο τα διαθέσιμα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα περιοριστούν αισθητά. Η καθυστέρηση ή ακύρωση της νέας χρηματοδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας, αλλά και τη διαπραγματευτική της θέση έναντι της Ρωσίας.

Ήδη από νωρίτερα, ο Ούγγρος πρέσβης στην ΕΕ είχε ζητήσει να ενεργοποιηθεί η οκτάμηνη προθεσμία κοινοβουλευτικού ελέγχου που προβλέπεται για την εξέταση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η τελική έγκριση του δανείου επρόκειτο να δοθεί από τους πρέσβεις των κρατών-μελών, ενόψει της επετείου τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νέα ένταση για την ενέργεια

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή διαμάχη μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου. Ο Όρμπαν κατηγορεί την Ουκρανία ότι διακόπτει σκόπιμα τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου για πολιτικούς λόγους. Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

Σε επιστολή προς την Κομισιόν, η ουκρανική πρεσβεία στην ΕΕ πρότεινε εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία, είτε μέσω του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς είτε δια θαλάσσης, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμη να διασφαλίσει τη διέλευση «εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα του αγωγού Druzhba, μετά και την απόφαση Ουγγαρίας και Σλοβακίας να διακόψουν τις παραδόσεις ντίζελ προς την Ουκρανία.

Εύθραυστη συμφωνία

Το πακέτο των 90 δισ. ευρώ είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Σε μια προσπάθεια συμβιβασμού, η ΕΕ εξαίρεσε την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία από την αποπληρωμή του κόστους δανεισμού.

Παρά ταύτα, η Βουδαπέστη αρνήθηκε να εγκρίνει ένα από τα τρία απαιτούμενα νομοθετήματα, το οποίο χρειάζεται ομοφωνία για την επέκταση του δημοσιονομικού περιθωρίου του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να εκδοθεί το δάνειο. Τα υπόλοιπα δύο εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία.

Ως ο πιο σταθερός σύμμαχος της Μόσχας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει το δικαίωμα βέτο ως διαπραγματευτικό εργαλείο, μπλοκάροντας ή απειλώντας να μπλοκάρει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στήριξης προς την Ουκρανία. Η νέα αυτή κίνηση αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την πολιτική ένταση στις Βρυξέλλες.

