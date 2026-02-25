Μακρόν: Καταδικάζει κάθε μορφή βίας και απαιτεί ξεκάθαρες θέσεις από τις πολιτικές δυνάμεις
Ειδήσεις
18:30 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τόνισε ότι οι πολιτικές δυνάμεις «που διατηρούν δεσμούς με ομάδες βίας» θα πρέπει «να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους», όπως μετέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν.

Η ίδια σημείωσε ότι στις δημοκρατίες καμία βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η γαλλική κυβέρνηση καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας «είτε προέρχονται από την άκρα αριστερά είτε από την άκρα δεξιά, χωρίς να τις ιεραρχεί».

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν αν η πολιτική οργάνωση «Νέα Φρουρά», η οποία είχε τεθεί εκτός νόμου το 2025, εξακολουθεί να υφίσταται και να δραστηριοποιείται. Μέλη της οργάνωσης ανακρίνονται και θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στις πρόσφατες συγκρούσεις ακροαριστερών και ακροδεξιών ομάδων στη Λυών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ακροδεξιού εθνικιστή Κεντέν Ντεράνκ.

Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται δύο συνεργάτες του ιδρυτή της «Νέας Φρουράς», Ραφαέλ Αρνό, ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο τραγικό περιστατικό.

