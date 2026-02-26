Βρυξέλλες - Πρωτοβουλία «ProtectEU»: Νέα ευρωπαϊκή ασπίδα κατά της τρομοκρατίας και των παράνομων όπλων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση και την αυξανόμενη εμπλοκή ανηλίκων. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στην πρωτοβουλία «ProtectEU», δηλαδή τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Η ΕΕ παραμένει ένα από τα ασφαλέστερα μέρη παγκοσμίως, ωστόσο οι απειλές εξελίσσονται και οφείλουμε να ενισχύσουμε τα εργαλεία μας», δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ. Όπως υπογράμμισε, οι τρομοκρατικές οργανώσεις αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο, στοχεύοντας κυρίως νέους ανθρώπους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην «παρακολούθηση των χρημάτων» ως βασικό μέσο πρόληψης, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών εντοπισμού και ανάλυσης οικονομικών ροών για την έγκαιρη διακοπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία Χένα Βιρκούνεν προειδοποίησε για τη ραγδαία αύξηση της συμμετοχής ανηλίκων σε υποθέσεις τρομοκρατίας και βίαιου εξτρεμισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2024 σχεδόν το ένα τρίτο των υπόπτων για τρομοκρατία στην ΕΕ ήταν κάτω των 20 ετών, με τον νεότερο να είναι μόλις 12 ετών.

Η ίδια ανέδειξε επίσης τον ρόλο των διαδικτυακών παιχνιδιών ως πεδίου προπαγάνδας και στρατολόγησης. Όπως ανακοίνωσε, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών και τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η ασφάλεια στον χώρο των online games θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα βιντεοπαιχνίδια που αναμένεται εντός του έτους.

Οι έξι πυλώνες της στρατηγικής

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας οργανώνονται γύρω από έξι βασικούς άξονες:

1. Πρόβλεψη απειλών: Ενίσχυση της ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Europol και επενδύσεις στην έρευνα μέσω του Horizon Europe.

2. Πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης: Νέα εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων και χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ για έγκαιρες παρεμβάσεις, με έμφαση στους νέους.

3. Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού για το τρομοκρατικό περιεχόμενο, αυστηρότερη εφαρμογή του Digital Services Act και εντατικοποίηση της συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες.

4. Φυσική προστασία: Μέτρα για την ενίσχυση του Schengen Information System, διεύρυνση της χρήσης δεδομένων ταξιδιών και επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια δημόσιων χώρων.

5. Αντίδραση σε απειλές: Ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αναθεώρηση των εντολών της Europol και της Eurojust.

6. Διεθνής συνεργασία: Εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Πρόταση οδηγίας για τα παράνομα πυροβόλα όπλα

Στο πλαίσιο του ProtectEU, η Επιτροπή κατέθεσε και πρόταση οδηγίας για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων και συναφών εγκλημάτων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, περίπου 1.300 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην ΕΕ εξαιτίας βίας με πυροβόλα όπλα. Η νέα πρόταση στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από παράνομα όπλα, ιδίως υπό το πρίσμα τεχνολογικών εξελίξεων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Εναρμόνιση ορισμών και ποινών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Κοινές ποινικές διατάξεις για διακίνηση, κατασκευή και κατοχή παράνομων όπλων, αλλοίωση σημάνσεων και παράνομη δημιουργία ή διάδοση σχεδίων 3D εκτύπωσης.

Όσον αφορά τις κυρώσεις, προτείνεται τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ανώτατα όρια ποινών τουλάχιστον:

2 ετών φυλάκισης για δημιουργία, απόκτηση, κατοχή και διάδοση 3D σχεδίων όπλων,

5 ετών για κατοχή παράνομων πυροβόλων όπλων και βασικών εξαρτημάτων,

8 ετών για διακίνηση και κατασκευή παράνομων όπλων.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Πυροβόλα Όπλα σε όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο τη βελτίωση της ιχνηλάτησης, της κατάσχεσης και της συγκέντρωσης συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά εκ προθέσεως παράνομες δραστηριότητες και δεν επηρεάζουν τη νόμιμη κατοχή και εμπορία όπλων.

Η πρόταση θα τεθεί το προσεχές διάστημα σε διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.