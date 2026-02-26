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Γερμανία: Στις 30 Ιανουαρίου 2027 η εκλογή νέου Ομοσπονδιακού Προέδρου
Ειδήσεις
17:13 - 26 Φεβ 2026

Γερμανία: Στις 30 Ιανουαρίου 2027 η εκλογή νέου Ομοσπονδιακού Προέδρου

Reporter.gr Newsroom
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Η εκλογή του νέου Ομοσπονδιακού Προέδρου στη Γερμανία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιανουαρίου 2027, καθώς τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία θητεία του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Όπως μεταδίδει το dpa, επικαλούμενο κοινοβουλευτικές πηγές, η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ θα συγκαλέσει την ίδια ημέρα την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, το σώμα που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την εκλογή του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα της χώρας. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση απαρτίζεται από 630 ομοσπονδιακούς βουλευτές και ισάριθμους εκπροσώπους που ορίζονται από τα 16 κρατιδιακά κοινοβούλια.

Τα ομόσπονδα κρατίδια δεν περιορίζονται στην επιλογή πολιτικών προσώπων, αλλά συχνά ορίζουν και διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επιστήμης. Η διαδικασία εκλογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως και 30 ημέρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας, δηλαδή πριν από τις 17 Μαρτίου 2027. Ο κ. Σταϊνμάιερ δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, καθώς το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών.

Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από πιθανούς διαδόχους, με την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ να απορρίπτει τις σχετικές φήμες που τη θέλουν υποψήφια. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα καμία γυναίκα δεν έχει αναδειχθεί στο συγκεκριμένο αξίωμα, τα κόμματα εμφανίζονται θετικά στο ενδεχόμενο εκλογής γυναίκας για την επόμενη θητεία. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί περιλαμβάνονται η Γιούλια Κλέκνερ, η υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν και η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ.

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