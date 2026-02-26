Σάντσεθ: Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του κάνοντας λόγο για μηχανισμό λάσπης της ακροδεξιάς

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, λογαριασμοί που πρόσκεινται στη δεξιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούν ισχυρισμούς ότι ο σοσιαλιστής ηγέτης υποβάλλεται σε θεραπεία, καθώς -όπως υποστηρίζουν- βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο καρδιακής νόσου.
Ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ψευδών ειδήσεων, αρχικά δεν αντέδρασε δημόσια. Ωστόσο, την Πέμπτη προχώρησε σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση μέσω ανάρτησής του στο X.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Η ακροδεξιά αναγγέλει το τέλος αυτής της κυβέρνησης από την πρώτη κιόλας ημέρα. Τώρα, διαδίδουν επιπλέον ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου.
Ο "μηχαισμός της λάσπης" λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο: ξεκινούν το ψέμα από κάποιο ψευδομέσο, οι βουλευτές τους το αναπαράγουν και οι σχολιαστές τους θολώνουν τη δημόσια συζήτηση.
Δεν πάσχω από καμία καρδιαγγειακή νόσο· αλλά ακόμη κι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που πάσχουν και ζουν μια φυσιολογική ζωή χάρη στις δημόσιες υπηρεσίες που εσείς αποδομείτε.
Αν ο μόνος τρόπος να κάνετε αντιπολίτευση είναι το ψέμα, τότε σημαίνει ότι τα πηγαίνουμε πραγματικά πολύ καλά.
Η κυβέρνηση θα παραμείνει για πολύ ακόμη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ισπανός πρωθυπουργός.
La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026
La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos…