Απομακρύνεται κι άλλο το σενάριο να είναι υποψήφια πρόεδρος η Λεπέν

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, σε περίπτωση που το δικαστήριο της επιβάλει να φοράει βραχιολάκι – ακόμη και αν αρθεί η απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές.

Μιλώντας στο γαλλικό BFMTV στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που οι Γάλλοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να παραμείνει η ποινή της πενταετούς στέρησης του εκλέγεσθαι, η Λεπέν απέκλεισε για άλλη μια φορά διάφορα σενάρια βάσει των οποίων θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

«Δεν μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία υπό αυτές τις συνθήκες», είπε. «Μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία χωρίς να βγεις έξω το βράδυ για να συναντήσεις τους ψηφοφόρους σου σε συγκεντρώσεις; Αυτός θα ήταν ένας άλλος τρόπος να με εμποδίσουν να είμαι υποψήφια».

«Δεν έχω παραιτηθεί, είμαι σοφή. Ξέρω ότι η απόφαση δεν εξαρτάται από εμένα», πρόσθεσε.

Αν η Λεπέν δεν είναι τελικά υποψήφια, το πιθανότερο σενάριο είναι να ηγηθεί της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης ο «διάδοχός» της, Ζορντάν Μπαρντελά.