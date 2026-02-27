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Ιράν: Προσφέρεται να μεσολαβήσει ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν για αποκλιμάκωση της έντασης
Ειδήσεις
22:30 - 27 Φεβ 2026

Ιράν: Προσφέρεται να μεσολαβήσει ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν για αποκλιμάκωση της έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Την ετοιμότητά του να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν εξέφρασε το Ιράν, το οποίο συνορεύει και με τις δύο χώρες. Η παρέμβαση της Τεχεράνης έρχεται σε μια στιγμή που η στρατιωτική αντιπαράθεση έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να ενισχύσει την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Στο μήνυμά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι, κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού, «μήνα αυτοσυγκράτησης και ενίσχυσης της αλληλεγγύης στον ισλαμικό κόσμο», είναι σκόπιμο το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και στο πλαίσιο της καλής γειτονίας. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια για τη διευκόλυνση του διαλόγου», επανέλαβε.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις δύο πλευρές «να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία η μία της άλλης» και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Τεχεράνη διατηρεί στενές σχέσεις με το Ισλαμαμπάντ, ενώ οι δεσμοί της με την Καμπούλ δοκιμάστηκαν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021. Παρ’ όλα αυτά, τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένη συνεργασία, κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, καθώς το Ιράν έχει ζητήσει την αποχώρηση εκατομμυρίων Αφγανών που διέμεναν στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα.

Η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν κορυφώθηκε όταν το Ισλαμαμπάντ κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στις αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από αφγανική επίθεση στα σύνορα. Η Καμπούλ υποστηρίζει ότι επρόκειτο για αντίποινα στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πακιστανικός στρατός εξαπέλυσε νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ και στην Κανταχάρ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή.

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