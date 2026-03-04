Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο αντικείμενο (πιθανώς drone) - Απογειώθηκαν ελληνικά F-16

Συναγερμός σήμανε και πάλι το πρωί της Τετάρτης (4/3) στην Κύπρο, έπειτα από πληροφορία για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο, πιθανότατα drone, που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου με κατεύθυνση προς το νησί.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, σήμανε άμεσα συναγερμός στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να οδηγείται προληπτικά σε υπόγειους χώρους για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 Fighting Falcon με αποστολή την αναχαίτιση και αναγνώριση του ύποπτου αντικειμένου. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 το πρωί, με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας να επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του.

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Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαιώνοντας τον εντοπισμό πιθανού ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο. Όπως ανέφερε, «για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού», προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Επέστρεψε πτήση της Aegean

Εξαιτίας του περιστατικού, πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους, με απόλυτη ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κ. Λετυμπιώτη, ο εναέριος χώρος της Κύπρου δεν έκλεισε, αλλά στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.

Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων, αυτής της Aegean, επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η πτήση που επέστρεψε θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.