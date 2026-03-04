ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο αντικείμενο (πιθανώς drone) - Απογειώθηκαν ελληνικά F-16
Ειδήσεις
10:48 - 04 Μαρ 2026

Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο αντικείμενο (πιθανώς drone) - Απογειώθηκαν ελληνικά F-16

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός σήμανε και πάλι το πρωί της Τετάρτης (4/3) στην Κύπρο, έπειτα από πληροφορία για ύποπτο ιπτάμενο αντικείμενο, πιθανότατα drone, που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου με κατεύθυνση προς το νησί.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, σήμανε άμεσα συναγερμός στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία, με το προσωπικό να οδηγείται προληπτικά σε υπόγειους χώρους για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά F-16 Fighting Falcon με αποστολή την αναχαίτιση και αναγνώριση του ύποπτου αντικειμένου. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 το πρωί, με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας να επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtvbolr2ajd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαιώνοντας τον εντοπισμό πιθανού ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο. Όπως ανέφερε, «για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού», προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Επέστρεψε πτήση της Aegean

Εξαιτίας του περιστατικού, πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους, με απόλυτη ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κ. Λετυμπιώτη, ο εναέριος χώρος της Κύπρου δεν έκλεισε, αλλά στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.

Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων, αυτής της Aegean, επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η πτήση που επέστρεψε θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 11:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου
Ειδήσεις

Ο Λίβανος στο χείλος ενός νέου εμφυλίου πολέμου

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα
Πολιτική

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει
Ειδήσεις

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου
Ειδήσεις

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

Business Facts
09/06/2026 - 13:38

Ποιες είναι οι 5 εταιρείες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 13:35

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ - Ιράν

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:34

ΤτΕ: Ασταμάτητο το ράλι στις τιμές κατοικίας - Αύξηση 5,7% για τα διαμερίσματα το α΄ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:25

Η γερμανική βιομηχανία «ανασαίνει» οριακά: Μικρή άνοδος παραγωγής 0,4% σε εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον

Πολιτική
09/06/2026 - 13:19

Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές - Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται αλλαγές για όλη την κοινωνία

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:14

AcceleratorX: Έως 30/6 οι αιτήσεις για τον ευρωπαϊκό επιταχυντή που στηρίζει AI startups

Οικονομία
09/06/2026 - 13:11

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Ακίνητα
09/06/2026 - 13:10

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας καθαρισμού δήλωσης οικοπέδων έως τις 30 Ιουνίου

Ειδήσεις
09/06/2026 - 13:05

Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELEKOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ