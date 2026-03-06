Σφοδρή αντιπαράθεση Όρμπαν – Ζελένσκι: Απειλές και ειρωνικές δηλώσεις για τον αγωγό ρωσικού πετρελαίου

Η ένταση ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ουκρανία κλιμακώνεται γύρω από τον αγωγό ρωσικού αργού πετρελαίου Ντρούζμπα, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανταλλάσσουν απειλές και αιχμηρές δηλώσεις.

Ο Όρμπαν δεσμεύτηκε δημόσια μέσω των social media και σε ομιλία του ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ουγγαρίας να «σπάσει το ουκρανικό πετρελαϊκό μπλόκο με τη βία», επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία ή συμβιβασμός. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις παραδόσεις πετρελαίου, επικαλούμενος την ανάγκη επισκευής ενός κατεστραμμένου τμήματος του αγωγού.

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. ?? pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei March 5, 2026

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι αντέδρασε σαρκαστικά από το Κίεβο, τονίζοντας ότι ο αγωγός μπορεί να επισκευαστεί μέσα σε ενάμιση μήνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει στόχο να ξεμπλοκάρει ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ, στο οποίο η Ουγγαρία έχει ασκήσει βέτο, ενώ έκανε σαφές ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατευτεί η χώρα του. «Αυτοί (οι Ρώσοι) μας σκοτώνουν και υποτίθεται ότι πρέπει να δώσουμε στον καημένο τον μικρό Όρμπαν πετρέλαιο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα κερδίσει τις εκλογές», ανέφερε σαρκαστικά ο ηγέτης της Ουκρανίας.

Η αντιπαράθεση αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς η Ουγγαρία προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, με τον Όρμπαν να χρησιμοποιεί τον αγωγό ως προεκλογικό επιχείρημα, κατηγορώντας την αντιπολίτευση και τις Βρυξέλλες ότι εμποδίζουν την πρόσβαση της χώρας σε φθηνό ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ουκρανία από την πλευρά της δηλώνει ότι οι ζημιές στον αγωγό προκλήθηκαν από βομβαρδισμούς και υποστηρίζει ότι διστάζει να επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από πετρέλαιο προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σε δηλώσεις του, ο Όρμπαν υπογράμμισε ότι διαθέτει πολιτικά και οικονομικά εργαλεία για να αναγκάσει την Ουκρανία να ανοίξει ξανά τον αγωγό «Φιλίας» το συντομότερο δυνατό, συνοδεύοντας τις ομιλίες του με αγγλικούς υπότιτλους και ηρωική μουσική για ενίσχυση της προεκλογικής εικόνας του.