Απάντηση Στάρμερ σε Τραμπ: Αποφάσεις για το συμφέρον της Βρετανίας, λαμβάνει ο πρωθυπουργός της

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ συνεχίζεται «σε καθημερινή βάση», απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η «ειδική σχέση» των δύο χωρών έχει κλονιστεί. «Οι αποφάσεις για το τι είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Βρετανίας λαμβάνονται από τον πρωθυπουργό της χώρας», πρόσθεσε.

Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη στρατιωτική συνεργασία, ιδίως μέσω της χρήσης των βάσεων της RAF για τη συλλογική αυτοάμυνα των εταίρων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

Στην επίσημη ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ στο Truth Social, με τις οποίες σχολίασε ότι η Βρετανία μπορεί να στείλει αεροπλανοφόρο στην περιοχή, δηλώνοντας: «Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε Πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!».

Η εκπρόσωπος του Στάρμερ συμπλήρωσε ότι ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα «εγκάρδια συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο Τραμπ και στον αμερικανικό λαό για τους θανάτους έξι στρατιωτών των ΗΠΑ», δείχνοντας τη συνέχιση της στενής επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων παρά τις πρόσφατες εντάσεις.