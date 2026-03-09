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Η Anthropic μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια»
Ειδήσεις
18:08 - 09 Μαρ 2026

Η Anthropic μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic κατέθεσε αγωγή τη Δευτέρα κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού η νεοφυής εταιρεία μπήκε σε «μαύρη λίστα» και χαρακτηρίστηκε απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην προσφυγή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά είναι «πρωτοφανή και παράνομα» και ότι προκαλούν «ανεπανόρθωτη ζημιά» στην ίδια. Η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, οι συνέπειες έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές. Συμβάσεις της Anthropic με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακυρώνονται, ενώ υφιστάμενες και μελλοντικές συμφωνίες με ιδιωτικούς πελάτες τίθενται υπό αμφισβήτηση, θέτοντας σε κίνδυνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εσόδων στο άμεσο μέλλον.

«Πέρα από τις άμεσες οικονομικές ζημιές, πλήττεται επίσης η φήμη της Anthropic και οι βασικές ελευθερίες της που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος», αναφέρεται στην αγωγή. «Χωρίς δικαστική παρέμβαση, αυτές οι ζημιές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Χαρακτηρισμός ως «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού»

Την Πέμπτη, η Anthropic επιβεβαίωσε ότι χαρακτηρίστηκε επίσημα «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού», ένα εξαιρετικά σπάνιο μέτρο που στο παρελθόν έχει εφαρμοστεί κυρίως σε εταιρείες που συνδέονται με αντίπαλες χώρες.

Η απόφαση σημαίνει ότι προμηθευτές και εργολάβοι του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να πιστοποιούν ότι δεν χρησιμοποιούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic σε έργα τους για το Πεντάγωνο.

Ο Τραμπ είχε επίσης γράψει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες πρέπει να «σταματήσουν άμεσα» τη χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας.

«ΕΜΕΙΣ θα αποφασίσουμε τη μοίρα της χώρας μας — ΟΧΙ κάποια ανεξέλεγκτη, ριζοσπαστική αριστερή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς είναι ο πραγματικός κόσμος», έγραψε.

Συμβόλαια με το Πεντάγωνο και διαφωνίες

Η Anthropic είχε υπογράψει σύμβαση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο και ήταν το πρώτο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε την τεχνολογία του στα διαβαθμισμένα δίκτυα του υπουργείου.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονταν νέους όρους για τη συνέχεια της συνεργασίας, όμως οι συζητήσεις μπλόκαραν λόγω διαφωνιών σχετικά με τη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Υπουργείο Άμυνας ζητούσε πλήρη πρόσβαση στα μοντέλα για κάθε νόμιμο σκοπό, ενώ η Anthropic ζητούσε εγγυήσεις ότι η τεχνολογία της δεν θα χρησιμοποιηθεί για πλήρως αυτόνομα όπλα ή για μαζική εγχώρια παρακολούθηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του αμερικανικού οικονομικού δικτύου ειδήσεων Σι Εν Μπι Σι, τα μοντέλα της Anthropic χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ακόμη και μετά την ένταξη της εταιρείας στη «μαύρη λίστα».

«Αναγκαία νομική κίνηση»

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν αλλάζει τη δέσμευσή της να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

«Η δικαστική προσφυγή είναι ένα αναγκαίο βήμα για να προστατεύσουμε την επιχείρησή μας, τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε κάθε δρόμο επίλυσης, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με την κυβέρνηση».

Η αγωγή στρέφεται κατά περισσότερων από δώδεκα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και η Υπηρεσία Γενικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην προσφυγή τονίζεται ότι «οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης είναι τεράστιες», καθώς —όπως υποστηρίζει η εταιρεία— η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστρέψει την οικονομική αξία μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο, η οποία δραστηριοποιείται στην υπεύθυνη ανάπτυξη μιας αναδυόμενης τεχνολογίας ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας.

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