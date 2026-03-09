ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας – Οι τρεις άξονες
Ειδήσεις
20:35 - 09 Μαρ 2026

Κεραμέως: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας – Οι τρεις άξονες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τους τρεις άξονες για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ποιοτικής απασχόλησης και της προστασίας των εργαζομένων παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την παρέμβασή της στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), στις Βρυξέλλες, με θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Η Υπουργός επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας, οι δεξιότητες αλλάζουν, τα επαγγέλματα αλλάζουν, ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλάζει και παρέθεσε τρεις προτεινόμενους τρόπους δράσης:

Πρώτος άξονας, μεγαλύτερη έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση. Όπως επεσήμανε η κα Κεραμέως, η Ελλάδα επενδύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση προτάσσοντας την ανάγκη αυτό να γίνει ακόμα πιο ενεργά και με μεγαλύτερη επιμονή τονίζοντας ότι «οφείλουμε να το πράξουμε προκειμένου να εφοδιάσουμε τους εργαζομένους μας με τα σωστά ψηφιακά και σχετιζόμενα με την Τεχνητή Νοημοσύνη προσόντα. Το μέλλον της εργασίας δεν χρειάζεται να διακατέχεται από φόβο. Αντίθετα μπορεί να χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, παραγωγικότητα, και αμοιβαία πρόοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα δράσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά». Η Υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023, το 56 % των Ευρωπαίων πολιτών διέθεταν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για 80 % έως το 2030. Πρόσθεσε δε ότι «στην Ελλάδα εφαρμόζουμε οριζόντια προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού μας δυναμικού, δίνοντας έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες».

Δεύτερος άξονας, αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων πολιτικών που βασίζονται σε δεδομένα. Η Υπουργός σημείωσε ότι «στην Ελλάδα έχουμε τον Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, ο οποίος εντοπίζει τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα.»

Τρίτος άξονας, ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Όπως σημείωσε η κα Κεραμέως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου αφθονία. Ωστόσο, αυτή η αφθονία πρέπει να συνοδεύεται από δίκαιη κατανομή, ώστε όλοι οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτή την επανάσταση. Η κοινή ευημερία πρέπει να είναι ο στόχος μας, ως κυβερνήσεις και ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμφίβολα θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν όμως αυτά τα οφέλη δεν μοιραστούν, το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των ανισοτήτων και εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να μείνουν πίσω. Η Υπουργός τόνισε ότι όπως συμβαίνει με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι πραγματικότητα ότι ορισμένες θέσεις εργασίας θα καταστούν παρωχημένες, υπογραμμίζοντας ότι «τότε θα πρέπει να παρέμβουμε για να παράσχουμε ένα ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας για αυτούς τους ανθρώπους, για παράδειγμα με τη μορφή ανανεωμένων συστημάτων επιδομάτων ανεργίας ή μεταβατικών επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις. Ωστόσο αυτή η συζήτηση, και αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο της ομιλίας μου, έχει ευρύτερες συνέπειες. Αναλογιστείτε το εξής: Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τους εργαζόμενους σε ορισμένους τομείς, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν αυτοί οι εργαζόμενοι θα παύσουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο μέλλον όσον αφορά την καταβολή συντάξεων και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Πρέπει οι εταιρείες να υποχρεωθούν να καλύψουν σε κάποιο βαθμό το συγκεκριμένο κενό καταβάλλοντας εισφορά κοινωνικής ασφάλισης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης; Αναγνωρίζω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται ως μία μακρινή πραγματικότητα για ορισμένους, ωστόσο εκτιμώ ότι δεν είναι πολύ νωρίς για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο ρυθμός της αλλαγής που επιφέρει η τεχνολογία είναι ταχύτερος από ποτέ, και αν δεν δράσουμε άμεσα, αυτά τα προβλήματα θα έρθουν στο προσκήνιο όταν θα είναι πλέον πολύ αργά».

Στο περιθώριο της Συνεδρίασης, η κα Κεραμέως πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, με τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Séamus Boland, με τον Κύπριο ομόλογό της Μαρίνο Μουσιούττα καθώς και με τον Γάλλο ομόλογό της Jean-Pierre Farandou.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ένταση στο δικαστήριο
Ειδήσεις

Ξεκίνησε η μεγάλη δίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – Ένταση στο δικαστήριο

Δημοσκόπηση ALCO: Οι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους «πειραματισμούς» εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Οι ψηφοφόροι αφήνουν στην άκρη τους «πειραματισμούς» εν μέσω γεωπολιτικής καταιγίδας

Σε τροχιά εκτόξευσης το πετρέλαιο: Σενάρια για $135 ελέω της κρίσης στο Ιράν
Εμπορεύματα

Σε τροχιά εκτόξευσης το πετρέλαιο: Σενάρια για $135 ελέω της κρίσης στο Ιράν

Ηχηρές απώλειες στις Ευρωαγορές εν μέσω εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Ηχηρές απώλειες στις Ευρωαγορές εν μέσω εκτόξευσης των τιμών πετρελαίου

CrediaBank: Διπλασιασμός μεγεθών με την εξαγορά της HSBC Μάλτας - Στρατηγική σε τέσσερις άξονες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank: Διπλασιασμός μεγεθών με την εξαγορά της HSBC Μάλτας - Στρατηγική σε τέσσερις άξονες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Cosmos Business Systems: Στροφή στη «μετά RRF εποχή» – Στρατηγική 2030 με αιχμή AΙ

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση
Ειδήσεις

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα
Πολιτική

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ