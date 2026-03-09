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Πέντε παίκτριες της εθνικής Ιράν ζητούν άσυλο στην Αυστραλία – Η παρέμβαση Τραμπ
Ειδήσεις
21:00 - 09 Μαρ 2026

Πέντε παίκτριες της εθνικής Ιράν ζητούν άσυλο στην Αυστραλία – Η παρέμβαση Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (9/3) ότι συνομίλησε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι σχετικά με την υπόθεση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά από αναφορές ότι πέντε παίκτριες ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, οι πέντε παίκτριες που βρίσκονταν στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο γυναικών εγκατέλειψαν μυστικά το ξενοδοχείο της ομάδας με τη συνοδεία της αυστραλιανής αστυνομίας. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ζητούν τη βοήθεια της αυστραλιανής κυβέρνησης, αφού «απελευθερώθηκαν» από την αποστολή.

Ο Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Αυστραλία «κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» εάν επιτρέψει να επιστρέψει η ομάδα στο Ιράν, δήλωσε αργότερα ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλμπανέζι και ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός «διαχειρίζεται πολύ καλά αυτή τη μάλλον ευαίσθητη κατάσταση».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, πέντε μέλη της ιρανικής αποστολής «έχουν ήδη τεθεί υπό προστασία», ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται καθ’ οδόν. «Ορισμένες, ωστόσο, αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, καθώς υπάρχουν απειλές σε βάρος συγγενών τους εάν δεν επιστρέψουν», πρόσθεσε.

Το αυστραλιανό δίκτυο SBS μετέδωσε ότι οι πέντε παίκτριες βρίσκονται πλέον υπό την προστασία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και ζητούν βοήθεια από την κυβέρνηση. Πηγές της κυβέρνησης επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες, ενώ αναφέρθηκε ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ταξίδεψε στο Brisbane για να συναντήσει τις αθλήτριες.

Η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας στο τουρνουά ξεκίνησε ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν, στα οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Ali Khamenei. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, χάνοντας με 2-0 από τις Philippines.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι μέλη της ομάδας «πιθανότατα θα σκοτωθούν» αν επιστρέψουν στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις δεχθούν, αν η Αυστραλία δεν το κάνει».

Η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών FIFPRO εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκαν επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από αγώνα.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι πέντε παίκτριες είναι οι Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh και Atefeh Ramazani-Zadeh. Άλλα μέλη της ομάδας παραμένουν ακόμη στην Αυστραλία, ενώ οι αρχικές προσπάθειες επιστροφής της αποστολής μέσω Dubai δεν κατέστησαν δυνατές. Πλέον εξετάζεται η επιστροφή μέσω Malaysia και Turkey.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχία ότι οι παίκτριες μπορεί να δέχθηκαν πιέσεις από κρατικούς αξιωματούχους, όταν στον επόμενο αγώνα τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και χαιρέτησαν στρατιωτικά πριν από την έναρξη.

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