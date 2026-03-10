IEA: Καμία απόφαση για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Χωρίς να ληφθεί άμεση απόφαση για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων αργού πετρελαίου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 32 χώρες-μέλη του οργανισμού το απόγευμα της Τρίτης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της G7. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκαν όλες οι διαθέσιμες επιλογές για τη σταθεροποίηση της αγοράς, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις τιμές της ενέργειας. Τη Δευτέρα, το πετρέλαιο είχε φτάσει έως τα 119 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει στη συνέχεια, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα».