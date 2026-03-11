Ισπανία: Απέσυρε τον πρέσβη της από το Ισραήλ

Η Ισπανία αποφάσισε να αποσύρει οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, εν μέσω κλιμάκωσης της διπλωματικής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη (10/3) και συνδέεται με τη διαφωνία της Μαδρίτης απέναντι στις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός πρέσβης είχε ήδη ανακληθεί στη χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε προκληθεί έντονη διπλωματική τριβή μετά την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των λιμανιών και του εναέριου χώρου της σε πλοία και αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα με προορισμό το Ισραήλ.

Τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί στο πλαίσιο της αντίδρασης της Μαδρίτης στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, είχε χαρακτηρίσει αντισημιτική.