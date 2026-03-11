ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισπανία: Απέσυρε τον πρέσβη της από το Ισραήλ
Ειδήσεις
15:45 - 11 Μαρ 2026

Ισπανία: Απέσυρε τον πρέσβη της από το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ισπανία αποφάσισε να αποσύρει οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, εν μέσω κλιμάκωσης της διπλωματικής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη (10/3) και συνδέεται με τη διαφωνία της Μαδρίτης απέναντι στις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός πρέσβης είχε ήδη ανακληθεί στη χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχε προκληθεί έντονη διπλωματική τριβή μετά την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τη χρήση των λιμανιών και του εναέριου χώρου της σε πλοία και αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα με προορισμό το Ισραήλ.

Τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί στο πλαίσιο της αντίδρασης της Μαδρίτης στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, είχε χαρακτηρίσει αντισημιτική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για το πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Περιβάλλον

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για το πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Άλμα ζωής: Ξεκινά την Παρασκευή (13/3) το 3ο Συνέδριο Ασθενών - Το πρόγραμμα και η θεματολογία
Υγεία

Άλμα ζωής: Ξεκινά την Παρασκευή (13/3) το 3ο Συνέδριο Ασθενών - Το πρόγραμμα και η θεματολογία

Bitcoin: Κατρακυλά κάτω από τα $70.000 - ICP και PI τα μόνα alts που διασώζονται
Νομίσματα

Bitcoin: Κατρακυλά κάτω από τα $70.000 - ICP και PI τα μόνα alts που διασώζονται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Αραγτσί: Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Amazon: Νέες επενδύσεις στην Αθήνα – Ενσωμάτωση ελληνικών σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ