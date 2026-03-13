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ifo Institute: Βελτιώθηκε το κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία το Φεβρουάριο
Ειδήσεις
09:01 - 13 Μαρ 2026

ifo Institute: Βελτιώθηκε το κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία το Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία βελτιώθηκε το Φεβρουάριο. Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε στις –16,5 μονάδες, από –21,5 μονάδες τον Ιανουάριο.    

Ιδιαίτερα οι προσδοκίες έγιναν λιγότερο απαισιόδοξες, ενώ και η τρέχουσα κατάσταση αξιολογήθηκε λιγότερο συχνά ως αρνητική. «Η άνοιξη παραδοσιακά εμπνέει λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη», λέει η ειδικός του ifo Katrin Demmelhuber. «Ωστόσο, θα ήταν πρόωρο να συναχθεί από αυτό μια βιώσιμη ανάκαμψη».

Την ίδια στιγμή, το 32% των ατομικά αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αξιολογήσει τη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησής του (σε σύγκριση με 33,5% τον προηγούμενο μήνα). Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλότερη από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, όπου το ποσοστό είναι 21,4%.

«Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις οικονομικές διακυμάνσεις», λέει η Demmelhuber. «Οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη της επιχείρησής τους».

Το κλίμα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και στο λιανεμπόριο βελτιώθηκε κάπως το Φεβρουάριο. Ειδικότερα, οι αυτοαπασχολούμενοι αναθεώρησαν σημαντικά προς τα πάνω τις επιχειρηματικές τους προσδοκίες. Οι προσδοκίες τους για τις πωλήσεις έγιναν ξανά αισιόδοξες για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο.

Υπήρξε αυξανόμενη ελπίδα για ανάκαμψη την άνοιξη, ιδιαίτερα μεταξύ αρχιτεκτονικών και μηχανικών γραφείων, καθώς και στο δημιουργικό τομέα.

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